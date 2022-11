A Microsoft tem feito um esforço grande para trazer os seus utilizadores para o Windows 11. Esta é uma atualização gratuita, mas que muitos acabaram por não conseguir ter acesso, devido aos requisitos que trouxe com o seu lançamento.

Agora que veio anunciar o fim de mais uma versão do Windows 10, a Microsoft não perdeu tempo e voltou a tentar forçar a atualização para a nova versão da Microsoft. Por agora não o faz de forma ativa, mas refere-o diversas vezes na documentação fornecida e nas publicações apresentadas.

O passado tem mostrado que a Microsoft consegue ser extremamente persuasiva quando quer levar os utilizadores a atualizar os seus sistemas. Já o fez com o Windows 10 e parece estar a preparar-se para o fazer com o Windows 11.

Ao anunciar agora o fim do suporte para a versão 21H1 do Windows 10, a Microsoft parece ter iniciado mais uma vez o conhecido processo de tentativa de forçar as atualizações. Este acontece agra de forma limitada, ficando-se apenas por referências claras ao Windows 11 e à possibilidade de atualização.

IMPORTANTE Todas as edições do Windows 10, versão 21H1 chegarão ao fim do serviço em 13 de dezembro de 2022. Após 13 de dezembro de 2022, esses dispositivos não receberão atualizações mensais de segurança e qualidade. Essas atualizações contêm proteções contra as ameaças de segurança mais recentes. Para continuar recebendo atualizações de segurança e qualidade, recomendamos que você atualize para a versão mais recente do Windows.

Com o fim do suporte para esta versão 21H1, os utilizadores devem tratar de atualizar os seus sistemas. A Microsoft garante que o fará de forma automática, mas apenas para quem tiver as atualizações ativas.

Claro que a Microsoft prefere que os utilizadores tomem a decisão de fazer a atualização para o Windows 11 e assim estejam ainda mais atualizados. A grande questão desta vez é mesmo a forma como está a ser publicitada e a razão apresentada.

Por diversas vezes é apresentada a situação associada ao fim de suporte da versão 21H1 do Windows 11, sendo também repetidas apresentada uma solução. Esta é a atualização para o Windows 11, algo apresentado como gratuito, e acessível a todos.

Atualizaremos automaticamente os dispositivos próximos do fim do serviço para a versão mais recente do Windows 10, mas você pode optar por atualizar os dispositivos qualificados para o Windows 11. [..] O Windows 11, versão 22H2 – também conhecido como Windows 11 2022 Update – está disponível para si em dispositivos Windows qualificados.

Sim, este é um comportamento normal na Microsoft e que muitas vezes antes já vimos acontecer. Esperava-se, no entanto, que fosse mais comedida e que não estivesse constantemente a empurrar o utilizador para o Windows 11.