Já todos sabem que o inverno que se aproxima será avassalador para a Europa, em especial em termos de energia. As causas estão bem identificadas, mas aparentemente não há muito que possa ser feito para contrariar esta situação.

Ainda assim, e como tem feito noutras situações, a Google quer dar aos seus utilizadores o máximo de informação e de ajuda. É por isso que lançou agora na sua pesquisa uma área dedicada a todos os que pesquisarem por este tema associado à energia e à Europa.

Com uma monitorização contante dos temas que são pesquisados, a Google consegue antecipar tendências e a necessidade de informação. Isso tem levado a que de respostas imediatas aos seus utilizadores em momentos chave e em que esta é realmente necessária.

Isso leva a gigante das pesquisas a apresentar agora uma nova área na sua pesquisa, focada no tema da energia e dos potencias problemas que a Europa vai enfrentar. Quer assim permitir que as pessoas encontrem informações relevantes e utilizáveis ​​para ajudá-las a enfrentar a crise e economizar energia.

A partir de agora, quando forem pesquisas informações sobre o cenário energético na Europa na Google, surgem verão recursos dedicados com informações úteis e confiáveis. Pesquisas por "crise energética na Europa" ou "preço da energia" vão ter como resultados notícias, informações locais e ações recomendadas da Agência Internacional de Energia para ajudar a economizar energia.

Sendo uma situação focada na Europa, a Google decidiu lançar este novo recurso em 29 países e 22 idiomas em toda a Europa. Desta forma, e de uma maneira global neste continente, estes painéis de informações vão surgir ao lado de outros resultados relevantes da web aberta.

Os utilizadores podem assim consultar as informações que pretendem num único local. Além disso, têm acesso a medidas diretas e concretas sobre a forma de serem mais eficientes nos consumos e também na forma de poupar energia na Europa.

O lançamento deste recurso sobre crise de energia é mais uma adição aos produtos e ferramentas que a Google já lançou na Europa sober este tema. Um outro exemplo foi revelado no início deste ano, com a atualização do Google Maps que ajudam você a encontrar rotas mais económicas para reduzir emissões e custos quando conduz.