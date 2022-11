A Microsoft, com o Windows 11 e a versão anterior, tem procurado integrar outros serviços e outros sistemas. Isso tem sido visto já diversas vezes e agora está novamente a ser mostrado, com uma nova integração importante e relevante.

A partir de agora, e pela app Fotografias, os utilizadores do Windows 11 podem aceder a todas as imagens que têm guardadas no iCloud. Esta é uma integração natural e que todos podem aproveitar de imediato.

Unir a Apple ao que a Microsoft oferece

Apesar de estar muito focada em integrar sistemas como o Linux ou o Android no Windows 11, a Microsoft não esqueceu a Apple e os seus sistemas. Quer certamente aproximar-se dos utilizadores deste ecossistema e oferecer o máximo possível.

É neste contexto que há algum tempo anunciou a chegada para breve de várias ferramentas e até a integração com outras suas. É assim que se espera para muito breve a chegada da app Apple Music e outras associadas à criadora do iPhone.

Fotografias do iCloud agora no Windows 11

Agora, e acessível a todos, chega mais uma novidade prometida. Falamos da integração da app Fotografias com parte do que o iCloud oferece aos utilizadores. Em especial, a parte associada às imagens ali guardadas fica acessível nesta app do Windows 11.

Esta integração vai ser natural e filtrada para que o utilizador tenho acesso direto a estas imagens, com uma área específica no menu lateral. Para estas imagens surgirem, o utilizador terá de ter a app iCloud instalada no Windows 11, um processo assistido e com acesso na loja de apps da Microsoft.

Um processo muito simples e transparente

Naturalmente que após esta configuração e esta integração, a sincronização será automática e constante. Assim, e para quem usa o Windows 11 e o iPhone ou o iPad, terá acesso imediato a todas a fotografias num único local.

Esta é uma funcionalidade que está já acessível a todos e que será simples de configurar. Depois desse passo, tudo estará acessível de forma rápida, simples e, principalmente, completamente transparente e automatizada.