A gestão que a Microsoft tem feito durante o ano de 2020 tem colocado muitas atualizações do Windows 10 em pausa. Depois de um período de confinamento em que estas estiveram limitadas, tudo parece agora encaminhar-se para uma situação idêntica.

Já é oficial, mas não foi anunciado pela Microsoft. As atualizações do Windows 10 vão ser colocadas em pausa até ao final do ano. Há, naturalmente, exceções que vão continuar a ser tratadas e lançadas para os computadores.

Windows 10 vai ser colocado em pausa

Apesar de estarmos quase no final de um ano atípico, a Microsoft terá agora tomado uma decisão que pode ter impacto nos utilizadores do Windows. Esta medida, que ainda terá de ser anunciada, vai colocar em pausa os desenvolvimentos e as atualizações do Windows 10.

Assim, e à luz desta novidade, a Microsoft não irá dar aos utilizadores qualquer nova atualização para o seu sistema operativo no próximo mês e meio. Ficam congelados todos os desenvolvimentos e todas as correções que estivessem a ser preparadas.

Microsoft vai garantir algumas atualizações

No entanto, e como é lógico, esta paragem não afeta todas as atualizações do Windows 10. Estão garantidas as correções de segurança que forem necessárias e que os programadores da Microsoft vejam a criar até ao final de 2020.

A razão apresentada para esta decisão é curiosa, mas percetível. Dada a baixa atividade no escritório da empresa, nos períodos das festas e fins de semana, vão aproveitar para colocar este processo em pausa. Há, ainda assim, a ideia de que se deve ao aumento dos casos de COVID-19 nos EUA.

As exceções a esta nova medida

Assim, e à luz desta decisão, as atualizações opcionais vão ficar paradas. Estas surgem normalmente na 3ª e 4ª semana do mês e trazem melhorias ao sistema. São normalmente chamadas de atualizações C e D.

Depois de termos visto um movimento similar durante o confinamento no meio do ano, é agora a hora de haver uma nova pausa. No início de 2021 todos os desenvolvimentos devem ser retomados e as atualizações do Windows 10 voltam a surgir das mãos da Microsoft.