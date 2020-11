Dica: Saiba como pode melhorar as mensagens que envia pelo Telegram

A par com outras apps e serviços de mensagens, o Telegram tem conseguido conquistar muitos utilizadores. A sua mais-valia está numa segurança e privacidade única, criada desde o momento em que foi idealizado.

Com uma interface simples de usar, o Telegram esconde alguns pormenores que elevam ainda mais a sua utilização. É por isso importante que conheça como pode tirar ainda mais deste serviço e melhorar a forma como comunica com os seus contactos.

Existem muitas opções e funcionalidades na app do Telegram que temos mostrado ao longo do tempo. Estas melhoram este serviço de mensagens e tornam-no mais útil para quem o elegeu. Há ainda espaço para outras opções, como vão ver.

#1 – Edite tudo o que enviar no Telegram

A primeira opção é quase obrigatória nos dias de hoje. Falamos da possibilidade de editar e alterar as mensagens já enviadas, por 48 horas. Estas permitem a correção de erros ou a adição de informação essencial para os utilizadores.

Para isso só precisam de carregar na mensagem que querem alterar até esta surgir selecionada. Neste ponto devem escolher o lápis que está no topo e a edição da mensagem é imediatamente aberta. No final, após a escrita, só precisam de carregar no botão de envio e fica feito. Claro que uma indicação da edição vai estar presente.

#2 – Anexos quando está a escrever neste serviço

Uma das limitações que estão identificadas no Telegram é a impossibilidade de aceder aos anexos quando está a escrever na app. A forma de resolver o problema é enviar os anexos antes ou depois de escrever e enviar o texto.

Claro que esta é a situação para quem não conhece um pequeno truque nesta app. A qualquer momento, durante a escrita, só precisam de carregar nos 3 pontos e de imediato é aberta a área dedicada aos anexos e outros elementos. Daqui só precisam de escolher o que querem.

#3 – Mensagens silenciosas para os contactos

Se as mensagens programadas são já conhecidas, há outra funcionalidade nesta área. As mensagens silenciosas são um extra do Telegram, para enviar qualquer texto para um contacto, mas sem que apresente qualquer notificação ou alarme.

Esta é uma opção que surge na zona de escrita de mensagens. A qualquer momento, e preferencialmente após escreverem uma mensagem, devem carregar prolongadamente no botão de enviar. Vão ver surgir um menu e aqui estará presente a opção Enviar sem som.

Estas são apenas 3 das muitas dicas que podem ser usadas no Telegram. Este tem muito mais para explorar e que vão estar prontas para melhorar este serviço de mensagens.