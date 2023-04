A Microsoft tem encontrado formas estranhas de fornecer os seus produtos, usando ultimamente o Windows 11. Esta é considerada publicidade e poucos são os utilizadores que a permitem nos seus sistemas. Agora, de forma muito discreta, a Microsoft volta a trazer publicidade para o Windows 11, mas ainda só em testes.

As formas que a Microsoft encontra para os seus produtos não são normalmente do agrado dos utilizadores. Estas apresentam-se em áreas vitais do seu sistema operativo, onde a gigante do software coloca atalhos discretos, mas incómodos para as suas propostas de software ou de serviços.

Os casos têm-se acumulado, ainda que nem sempre cheguem a ser lançados de forma formal para os utilizadores. Estes cenários têm sido vistos com frequência no Windows 11 e parecem estar a ser um padrão neste sistema da Microsoft, onde a publicidade procura encontrar o seu espaço.

Agora tudo volta a ser repetido com uma atualização recente do Windows 11, onde a Microsoft revelou estar a testar mais uma forma de publicidade bem direta. Esta apresentará notificações para acesso às contas da Microsoft, e será apresentada no menu Iniciar.

De notar que esta nova notificação está disponível apenas para um grupo de utilizadores pequeno, pelo menos por agora. Será implementado de forma mais ampla nos próximos meses. Alguns dispositivos podem notar diferentes tratamentos visuais conforme a Microsoft recolhe feedback dos utilizadores a quem a novidade for mostrada.

Este teste era já conhecido desde o final de 2022, tendo a Microsoft acumulado experiência e dados sobre a sua utilização. Desde que foi apresentada que esta funcionalidade tem sido alvo de queixas e críticas dos utilizadores do Windows 11.

Assim, tudo parece estar a ser retomado no que toca à apresentação de publicidade no Windows 11. Agora a forma de apresentação está direta no Menu Iniciar, que assim quer dar acesso aos serviços, ainda que na verdade a algo que pouco querem na verdade.