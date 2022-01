Apesar de todas as confusões que têm existido com o CCleaner, esta app continua a ser uma referência na Internet e em especial no Windows. Esta ferramenta tem agora uma novidade importante e relevante.

Para aumentar ainda mais a oferta e a presença, o CCleaner passou a estar agora disponível na loja de apps da Microsoft. Assim, parece que os problemas que a gigante do software encontrou estão finalmente resolvidos.

O CCleaner é uma das mais conhecidas ferramentas para manter um PC com Windows limpo e sem ficheiros desnecessários. Com uma interface simples e direta, não se limita a eliminar os ficheiros desnecessários do sistema operativo e vai mais longe, olhando aos browsers e a outras áreas.

Esta app estava há muitos anos disponível na Internet e, para poder crescer ainda mais, ganhou agora uma nova casa. Passou a estar disponível na loja de apps da Microsoft, tendo assim acesso direto ao Windows e a outras funcionalidades.

Tudo o que encontramos na versão obtida diretamente do site do CCleaner está presente, com uma diferença óbvia. Esta versão está na loja de apps da Microsoft, o que garante todas as atualizações são realizadas de forma direta e sem qualquer verificação dentro da app.

A Microsoft não tem deixado o CCleaner ter o seu espaço e já por várias vezes detetou problemas com esta app. Em 2015 apresentou esta app como sendo simplesmente desnecessária e mais tarde, em 2020, acabou por marcá-la como sendo malware e não deixando que funcionasse no Windows.

Curiosamente, a chegada desta versão do CCleaner deverá colocar o fim num problema que se vinha a agravar há alguns anos. A loja de apps da Microsoft estava já preenchida com várias versões desta app, mas nenhuma delas oficial e algumas a tentar oferecer ao utilizador mais do que realmente tem.

Assim, e para instalar esta versão do CCleaner deverá ser feita a pesquisa por este nome, garantindo também que o seu criador é a conhecida Piriform. No site da Piriform, onde se esperava alguma informação, esta mudança ainda não está visível.