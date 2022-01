Um dos smartphones mais esperados de 2022 é o Galaxy S22 da Samsung. Este novo topo de gama da marca Coreana irá ser o padrão do mercado por vários meses e irá mostrar o que de melhor a esta consegue criar.

Os rumores e as fugas de informação já revelaram muito sobre estes 3 novos smartphones e agora surgiu mais um dado importante. O Galaxy S22 estará prestes a ser apresentado e a Samsung tem finalmente a data de lançamento definida.

Mais uma vez esta não é uma informação oficial e revelada pela Samsung, mas voltou a surgir um dado relevante e que todos esperavam. A data de lançamento do Galaxy S22 chegou finalmente e prepara a chegada deste novo smartphone.

A data de lançamento do Samsung Galaxy S22

Segundo o que revelou o site Digital Daily, deverá acontecer já no próximo mês de fevereiro. O que é avançado é que a sua apresentação será logo no início, no dia 8 de fevereiro, num evento virtual e que servirá de base para estes novos smartphones.

Mesmo com esta confirmação já apresentada os convites para o evento virtual devem ser enviados para a imprensa no final de janeiro, abrindo terreno para esta apresentação. Além deste momento, poderá existir uma apresentação pública num normal Unpack.

No dia seguinte à apresentação do novo Galaxy S22 a Samsung deverá colocar em pré-venda estes novos smartphones. As vendas públicas devem surgir mais tarde, sendo esperadas para 24 de fevereiro. Esta janela de tempo coloca o novo modelo no mercado um mês mais tarde que o S21.

Há mais novidades para além do smartphone

Claro que neste novo Galaxy Unpacked 2022 a Samsung deverá apresentar ainda mais produtos, como é normal. Espera-se que surja ainda em palco os novos tablets Galaxy Tab S8, bem como outros extras e outros equipamentos, provavelmente dedicados ao áudio.

Estas são excelentes notícias para quem espera pelas novidades da Samsung, O Galaxy S22 é o smartphone mais esperado dos últimos meses, que surge 1 mês depois de outra novidade da marca, o Galaxy S21 FE.