Antivírus Avira põe 500 milhões de utilizadores no mundo da mineração de criptomoedas

As criptomoedas são um mundo que muitos já começam a perceber ou a ter pelo menos alguma noção do que se trata. Mas ainda há uma enorme fatia de pessoas que não percebe o mínimo deste mercado, e muito menos ainda se falarmos sobre a mineração de criptomoedas.

No entanto, o antivírus Avira colocou agora 500 milhões de utilizadores com fácil acesso ao mundo da mineração das moedas digitais. E já não é a primeira empresa do setor a ter esta atitude.

Avira coloca utilizadores no mundo da mineração de criptomoedas

De acordo com as mais recentes informações, o antivírus Avira seguiu a tendência de outras empresas do género e quer também aproveitar a popularidade das criptomoedas. Neste sentido, o software colocou os seus mais de 500 milhões de utilizadores com acesso mais facilitado à mineração das moedas digitais.

Mais em concreto, a Avira disponibilizou aos seus utilizadores uma nova ferramenta de extração de criptomoedas, que lhes permite gerar "dinheiro grátis" para "não fazer nada". Os interessados devem apenas manter o computador ligado para proceder à mineração da criptomoeda Ethereum. Assim, o antivírus Avira segue os passos do Norton que criou uma nova funcionalidade também para minerar ETH.

A ferramenta designa-se "Avira Crypto" e exibe a taxa de hash do sistema em tempo real e, claro está, uma carteira com os números bem visíveis para que os utilizadores vejam bem o dinheiro que estão a gerar.

Segundo o documento das FAQs:

O Avira Crypto permite que o utilizador use o tempo ocioso do seu computador para minerar a criptomoeda Ethereum (ETH). Como a mineração de criptomoedas requer um alto nível de poder de processamento, não é adequada para utilizadores com um computador de médio porte. Mesmo com hardware compatível, a mineração de criptomoedas por conta própria pode ser menos recompensadora. A melhor opção é integrar num grupo de mineradores que partilham o poder dos seus computadores para melhorar as hipóteses de minerar criptomoedas. As recompensas são então distribuídas igualmente entre todos os membros da pool.

Contudo, esta é uma novidade que expõe os utilizadores ao mundo das criptomoedas, que muitos não dominam. E muito menos dominam o segmento da mineração de criptomoedas. Como tal, a nova funcionalidade poderá ser tentadora para muitos que apenas a interpretam como ganhar 'dinheiro fácil' sem fazer nada e podem acabar por se colocar em situações de risco, pelas quais as empresas de antivírus não se irão responsabilizar.

É também preciso lembrar que o facto de se deixar o computador ligado a minerar, acarreta custos extra de consumo de energia e é importante que os utilizadores se informem antes de se lançarem neste mundo.