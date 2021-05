Não tem sido normal a Microsoft lançar atualizações do Windows 10 livres de problemas. Estas situações tendem a cumular-se e a causar situações incómodas aos utilizadores, que assim se vêm privados de usar o sistema de forma clara.

Lançada esta semana, a KB5001391 traz algumas novidades importantes, mas tem uma particularidade. Até agora não foram revelados problemas com a sua instalação e em muitos casos acaba por melhorar o desempenho do Windows 10.

KB5001391 livre de quaisquer problemas

A KB5001391 chegou no meio da semana e trouxe para os utilizadores uma novidade que se foca no reforço de informação para os utilizadores. É esta atualização que implementa a já conhecida informação de notícias e sobre o tempo.

Marcada como uma atualização não obrigatória, permite que os utilizadores decidam quando a querem instalar. Claro que não se limita implementar esta funcionalidade, trazendo algumas melhorias da Microsoft para o Windows 10.

Windows 10 acaba por melhorar o desempenho

A grande maioria dos utilizadores que já instalou a KB5001391 revela que tudo parece correr sem problemas. A sua instalação decorre de forma normal e sem qualquer limitação, e principalmente sem serem reportadas falhas ou situações anómalas na sua utilização.

O mais curioso no meio deste processo é que esta atualização parece ter um efeito positivo para o Windows 10. Há relatos de alguns utilizadores a relatarem que a KB5001391 consegue garantir uma melhoria de desempenho geral no sistema da Microsoft.

Microsoft parece apostar na melhoria

Mesmo sendo focada na chegada da nova funcionalidade de notícias e tempo, a Microsoft não garante que esta fique de imediato disponível. A instalação da KB5001391 é obrigatória, mas depois depende da própria Microsoft a sua ativação de forma central.

Esta nova atualização pode representar uma mudança importante nas atualizações da Microsoft para o Windows 10. Depois de meses de problemas repetitivos e de situações com problemas, esta poderá ser aquela que representa o início do final das falhas. Resta ver o que a gigante do software vai fazer no futuro.