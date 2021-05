O Android 11 ainda vai demorar muito a chegar aos OnePlus 6 e 6T

Mesmo com muitos problemas, a OnePlus tem conseguido acompanhar as atualizações da Google e as novidades do Android. A marca procura trazer as novas versões de forma rápida, tentando acompanhar o que é lançado.

Se esta verdade se tem aplicados aos modelos mais recentes, há uma infeliz exceção. Os OnePlus 6 e 6T parecem ter ficado para trás com o Android 11. A marca revelou agora que esta versão ainda vai demorar muito a chegar a estes modelos.

O Android 11 tem estado a chegar a bom ritmo aos smartphones da OnePlus. A marca aposta em manter os seus equipamentos atualizados, garantindo assim que os utilizadores têm as mais recentes versões do sistema que a Google mantém e atualiza de forma anual.

Se os modelos mais recentes estão cobertos já, alguns ficaram para trás, sem qualquer razão. O exemplo mais claro está nos OnePlus 6 e 6T, que até agora ainda não receberam qualquer versão do Android 11. Esta nem em testes está ainda.

Para piorar este cenário, surgiu agora uma informação importante para os utilizadores. Os OnePlus 6 e 6T não devem receber qualquer versão do Android 11 antes de agosto deste ano. Mesmo esta data é ainda provisória e sem qualquer confirmação por parte da marca.

O que foi publicado no fórum da OnePlus revela que a primeira versão Open Beta deverá chegar no final de agosto. A versão final, como tem sido hábito, deverá chegar semanas depois, se os testes decorrerem sem qualquer problema ou situação anormal.

Curiosamente, e num movimento que não parece ser normal, estes equipamentos vão conseguir ter o Android 11 mais cedo, mas via as ROM alternativas. A LineageOS já tem uma versão disponível para o OnePlus 6T e provavelmente a do OnePlus 6 não deve demorar.

Nesta data anunciada, o Android 11 deverá ter já quase um ano de mercado, com a próxima versão prestes a chegar. Esta será também a terceira atualização do Android para o OnePlus 6 e a segunda para o 6T. No primeiro caso, excede-se o que é normal na marca.