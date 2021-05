iPad Pro: Se tiver um problema, reparar o novo modelo vai sair muito caro

Uma das grandes novidades da última keynote da Apple foi o novo iPad Pro. Este rompe com o que é a tradição da marca em algumas áreas e apresentou melhorias significativas no desempenho e em outras áreas-chave.

Este é, na sua essência, um computador na forma de um tablet, com argumentos para tal. No entanto, e como a Apple agora revelou, pode ter um problema. Na hora de reparar o novo iPad Pro, terá um custo muito elevado.

Certamente uma excelente proposta da Apple

A maior novidade que a Apple trouxe para o novo iPad Pro é mesmo a presença do novo SoC M1. Este já deu provas da sua capacidade no Mac mini e nos MacBook Air e Pro, mostrando que é atualmente uma das melhores propostas no mercado.

A somar a isso temos um ecrã Liquid Retina XDR de 12,9 polegadas, que o destaca da concorrência. Este garante imagens com uma clareza única e detalhes mais nítidos e realistas, sendo um dos elementos principais deste tablet.

Sairá muito cara a reparação do novo iPad Pro

O que a grande maioria não deverá ter como algo positivo é a tabela de preços de reparação do novo iPad Pro. A Apple apresentou agora o valor dos preços de assistência para o novo iPad, em situações que estejam fora da garantia e que resultem de uma má utilização.

O valor que terá de ser pago para a taxa de assistência fora da garantia é de 751,30 €. Com este valor, o iPad Pro de 12,9 polegadas de 5.ª geração será substituído e o problema do utilizador resolvido, iPad de substituição será novo ou equivalente a novo.

O ecrã terá um preço muito elevado neste tablet

Importa destacar que, no entanto, que este preço inclui a reparação ou substituição do próprio ecrã do iPad Pro. Este, como se sabe, é provavelmente o elemento mais caro e um dos que deverá apresentar problemas mais cedo, fruto da utilização dada.

O valor apresentado agora representa um aumento de 60 € face ao valor do modelo anterior, que estava em 691,30 €. Este é certamente um valor elevado, mas que em algumas situações poderá compensar, como é o caso em que um ecrã que precise de ser reparado.