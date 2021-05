A integração do Linux com o Windows 10 tem decorrido de forma muito interessante para quem aproveita esta união. Com cada vez mais funcionalidades, é já possível usar o sistema open source de forma total e completa.

Com planos bem definidos para o seu futuro, a Microsoft trouxe agora uma novidade. Na sua conferência Build 2021, anunciou que a interface gráfica do Linux já está a ser enviada para o WSL do Windows 10. Muito em breve, todos vão poder usar esta novidade.

Interface gráfica do Linux chegou

Até agora, e é já uma conquista única, o Linux integrava-se no Windows 10 através de uma simples consola. Com o WSL (Windows Subsystem for Linux), a Microsoft integrou no Windows 10 um kernel Linux e dá aos utilizadores acesso completo.

Isto, na prática, dá a todos o acesso a um novo sistema operativo (quase) completo e que pode ser usado de forma integrada com o Windows 10. O acesso ao sistema de ficheiros está presente e agora há uma outra novidade importante e muito interessante.

Mais uma conquista do Windows 10

Após estar em testes durante algum tempo, esta interface gráfica chega finalmente ao WSL 2. A grande vantagem desta melhoria é mesmo a possibilidade de serem usadas aplicações do Linux de forma nativa no Windows 10, com uma integração plena e natural.

Estas vão poder ser instaladas diretamente no sistema nativo e depois chamadas como uma simples aplicação dedicada. Estas integram-se agora no Windows 10 e podem ser usadas como se tivessem sido criadas para este sistema e instaladas no mesmo.

Microsoft tornou tudo mais simples

Quem está habituado a usar o Linux e a sua interface gráfica vai imediatamente sentir-se integrado. Toda a forma de instalar as apps é simples e rápida, como o fazem noutro qualquer sistema. Dai em diante, basta usar como outra qualquer app.

A Microsoft vai agora libertar esta novidade para os utilizadores e estes vão poder explorá-la de forma total. Está assim dado mais um passo importante, um dos maiores, na tão aguardada e bem-vinda integração do Linux com o Windows 10.