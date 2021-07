Intel é a primeira a disponibilizar drivers gráficos para o Windows 11

Os mais atentos certamente já deram conta que a Intel tem sido tema de notícia de uma forma mais regular nos últimos tempos. E os motivos são praticamente todos positivos para a fabricante norte-americana.

Agora sabemos também que a Intel é a primeira a disponibilizar drivers gráficos certificados para o novo sistema operativo Windows 11 da Microsoft.

A Intel já é uma empresa da velha guarda, estando no mercado há mais de cinco décadas. Neste sentido, a marca liderada por Pat Gelsinger sabe muito bem como funcionam as tendências e aquilo que os consumidores e clientes precisam. Como tal, com a chegada próxima do Windows 11, a Intel já arregaçou as mangas e prontificou-se a criar as condições gráficas necessárias às exigências do novo sistema operativo da Microsoft.

Intel é a primeira a disponibilizar drivers gráficos para Windows 11

A Intel é a primeira empresa a lançar e disponibilizar drivers gráficos certificados para o sistema operativo Windows 11, sem ser uma versão beta.

Desta forma, a fabricante norte-americana lançou recentemente dos seus drivers gráficos 30.0.100.9684. E esta é uma decisão que faz todo o sentido, uma vez que grande parte dos computadores portáteis vendidos usa processadores com placa gráfica integrada Intel. Como tal, muitos destes equipamentos já vão começar a ser disponibilizados com o Windows 11 pré-instalado, a partir do mês de outubro deste ano.

Para além de oferecer suporte não beta ao novo sistema operativo da Microsoft, foi ainda adicionado suporte para o Windows Display Driver Model 3.0 (WDDM 3.0), a coleção DirectX 12 Shader Model 6.6 e o jogo F1 2021.

Mas há mais, pois a Intel também ajustou os gráficos Iris Xe MAX para os jogos Fortnite, Balan, Assassin’s Creed Valhalla, Marvel’s Avengers, Dark Souls III, World of Tanks, Watch Dogs: Legion, Control, entre outros que exibiam problemas e travagens.

Os drivers são compatíveis com gráficos integrados nos processadores Intel Core de 10ª e 11ª Geração. Ou seja, falamos nos modelos Ice Lake, Tiger Lake e Rocket Lake.

Pode fazer download dos novos drivers gráficos 30.0.100.9684 da Intel aqui.

