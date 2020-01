O Windows 10 em modo S foi lançado pela Microsoft em 2017, tendo sido pré-instalado em certos dispositivos. Agora, alguns dispositivos Surface estão a lidar com problemas ao desligar este modo do sistema operativo.

Tal é completamente inesperado, sendo que as causas são ainda desconhecidas. A empresa de Redmond já foi informada da situação, tendo sido disponibilizada uma correção que não resolveu todos os problemas.

O Windows 10 em modo S é uma variante do famoso Windows 10. Na página da Microsoft, a empresa dá a conhecer vários pormenores sobre esta sua proposta. Não obstante disso, o seu grande foco está sobretudo na segurança, simplicidade e fluidez.

Certas fabricantes têm colocado este SO em algumas máquinas mais modestas, assegurando desta vez uma experiência de utilização superior. Para além disso, a empresa de Redmond sempre destacou esta solução como sendo perfeita para estudantes.

Desse modo, alguns portáteis e híbridos Surface chegam com este sistema operativo. No entanto, a Microsoft permite o upgrade para a variante normal, de forma gratuita… Sendo que essa transição está agora com alguns problemas!

Utilizadores enfrentam problemas ao desligar o Windows 10 em modo S

Os primeiros testemunhos chegaram através do fórum da Microsoft. Seguiram-se vários outros consumidores que comprovaram o problema que afeta a transição entre os vários modos do Windows 10.

Entretanto, colaboradores da empresa deram conta que foi lançada uma pequena atualização que corrige o problema. Alguns utilizadores de facto comprovaram a resolução, mas mesmo assim tal não foi efetivo para todos. Até ao momento, a Microsoft não adiantou mais nenhuma solução para este entrave.

A empresa de Redmond, nos seus dispositivos Surface, tem adotado este sistema operativo. No entanto, são vários os consumidores que prontamente tratam de desligar este modo do Windows 10… Desse lado temos algum utilizador do “modo S” do Windows? Partilhe a sua experiência nos comentários!

A Microsoft permite desligar este modo nos seus Surface…