MySNS Carteira: Vacinas, ADSE, glicémia…tudo numa app

Sabe onde tem guardado o seu velhinho boletim de vacinas? E o seu cartão da ADSE já está degradado? Não se preocupe, pois temos uma solução? E que tal ter tudo numa app sempre atualizado?

A app MySNS Carteira não é propriamente uma novidade, mas recentemente recebeu algumas novidades bastante interessantes.

MySNS Carteira com nova interface e cartão de glicémia

A aplicação “MySNS Carteira”, reúne informação de saúde de cada cidadão. Recentemente ganhou um novo “menu de medições de saúde”, que inclui o cartão de passos e o cartão de glicémia.

A nova versão, permite uma “maior usabilidade e tem mais funcionalidades. Os Contactos de Emergência, a disponibilização de secção “Minha Área” com informação referente à identificação do utilizador autenticado – origem no Registo Nacional de Utente (RNU), a possibilidade de contacto com o SNS24, diretamente através da aplicação, constituem outras mais-valias para o cidadão, oferecidas por esta app que se baseia no conceito de carteira de bolso.

Atualmente, o cidadão já pode aceder, de forma segura, a seis cartões digitais de saúde, desde o Cartão de Vacinas (com tradução integral, via SNOMED CT), às Guias de Tratamento da Receita Sem Papel, Cartão ADSE, o Testamento Vital, Doenças Raras e o Cartão Alergias.

Inserida no Programa Simplex do Ministério da Saúde, a ‘app’ possibilita a gestão e autorização da partilha de informação com profissionais de saúde.

Esta aplicação recorre ao HealthKit, de forma a monitorizar os passos dados pelo utilizador e apresentar esta informação no respetivo Cartão de Medições. Em adição, a aplicação recorre ao calendário do utilizador, de forma a processar o agendamento da toma de medicamentos de Receitas Sem Papel.

