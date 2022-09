Das muitas novidades que a Microsoft está a preparar para o Windows 11, os separadores no Explorador de Ficheiros poderão ser das mais interessantes. Estes vão tornar a utilização do sistema mais simples e mais rápido para a maioria dos utilizadores.

Se quer já ter acesso aos separadores no explorador de ficheiros, saiba como ativar com a ferramenta certa.

Os separadores no Explorador de Ficheiros do Windows 11 não são uma novidade recente. A Microsoft já fez avanços nesta funcionalidade do seu sistema por mais de uma vez. Agora, e do que podemos ver, vieram para ficar, ainda que estejam apenas no Programa Insiders.

Com a chegada da primeira grande atualização do Windows 11, a Microsoft colocou já grande parte do código necessário. Basta apenas ter a ferramenta certa para ativar esta funcionalidade e executar os comandos. Essa ajuda já existe, como vamos mostrar.

Comecem por aceder ao GitHub, à página do ViVeTool, criado por Rafael Rivera. Basta agora escolher a última versão disponível e descarregar. De seguida, só precisam de descomprimir e colocar o conteúdo numa pasta criada numa zona conhecida do Windows 11. Abram um Terminal, como Administrador, e naveguem para essa pasta e executem os comandos abaixo.

vivetool /enable /id:37634385 vivetool /enable /id:39145991 vivetool /enable /id:36354489

As duas primeiras entradas vão ativar os separadores do Explorador de Ficheiros do Windows 11 e a terceira será para tornar ativo o novo painel de navegação desta ferramenta. Depois dos três comandos serem executados com sucesso, devem reiniciar o sistema da Microsoft.

Ao voltarem ao Windows 11, vão de imediato notar a diferença no Explorador de Ficheiros. Este terá então a capacidade de ter vários separadores no Explorador de Ficheiros, bem como uma nova interface no que toca à gestão dos diferentes elementos presentes nas pastas do sistema da Microsoft.

É desta forma simples que todos podem então ter esta novidade no Windows 11. Até agora estava limitada ao Programa Insider, mas com a mais recente atualização, que deve estar instalada, fica assim aberto a qualquer utilizador. Basta seguir estas instruções simples.