O rato é, desde há muitos anos, um periférico essencial num computador. Para usar qualquer interface gráfica o utilizador necessita deste componente para poder executar as ações mais básicas.

Como tal, é importante tê-lo bem configurado e acima de tudo, adaptado à utilização que lhe dá. No Windows 10 estas opções essenciais estão presentes e podem ser ajustadas, para tornar o rato um dispositivo útil.

Um periférico essencial há muitos anos

Desde sempre que para usar o Windows é sobretudo necessário um rato. Existe a possibilidade de usar as teclas de atalho, mas a verdade é que a interface deste sistema está criada para ser usada com este periférico, que se torna essencial.

De instalação simples, requer no entanto alguma atenção nos detalhes da sua configuração. Esta permite que esteja adaptado ao utilizador, dando assim uma melhor utilização, sendo mais intuitivo de usar o Windows 10.

Simples de configurar no Windows 10

Para acederem a estas configurações devem abrir as Definições do Windows 10 e depois escolher a opção Dispositivos. No separador Rato vão poder definir qual o botão primário, tipicamente o esquerdo. Nos canhotos deve ser alterado para o direito.

Há também a possibilidade de definir a velocidade do ponteiro do rato. Na verdade é aqui que definem a sensibilidade deste elemento. De seguida têm a ação definida para a roda do rato (linhas ou páginas) e quantas linhas devem ser passadas de cada vez

Rato fica adaptado ao utilizador

Se pretenderem aceder a áreas de maior detalhe, devem escolher, do lado direito, Opções do rato adicionais. Aqui dentro vão poder igualmente mudar o cursor, definir se querem presente o rasto ou a velocidade do duplo clique. É uma área a ser explorada em detalhe.

Se não visitam esta área do Windows 10, recomendamos que passem por lá e afinem de vez o rato para a utilização que dão no dia a dia. Há sempre um ou outro pormenor a ser melhorado e que devem corrigir. O vosso pulso agradece e será muito mais simples usar este periférico.