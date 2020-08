Há cada vez mais utilizadores Windows a mudar para Linux

O Windows é, indiscutivelmente, o sistema operativo para computador mais utilizado em todo o mundo. No entanto, há outras opções que gradualmente ganham um terreno sólido no mercado. De acordo com novas informações, há atualmente cada vez mais utilizadores a migrar do Windows para o sistema operativo Linux.

Estas evidências foram apuradas pelos responsáveis pelo desenvolvimento da distribuição Zorin OS.

Há mais utilizadores Windows a migrar para Linux

Segundo as informações, a participação no mercado do Linux teve um aumento significativo em 2020. E essa realidade fez com que algumas pessoas considerassem o sistema opensource como alternativa ao Windows.

De qualquer forma, não é tarefa fácil determinar concretamente a quantidade de pessoas que estão a mudar do software da Microsoft para sistemas opensource. Mas a equipa de programadores da distribuição Zorin OS partilhou algumas estatísticas que indicam que há cada vez mais utilizadores Linux que vêm do sistema Windows.

Segundo os programadores, a última iteração do sistema operativo Zorin contou com downloads em massa de utilizadores que têm Windows e macOS nos seus equipamentos:

Com mais de 900.000 downloads desde o seu lançamento, há nove meses, o Zorin OS 15 foi o nosso maior e mais avançado lançamento de todos os tempos. 2 em cada 3 desses downloads foram provenientes do Windows e macOS, o que reflete a nossa missão de levar o poder do Linux para pessoas que nunca antes tinham tido acesso a este sistema. Nada disso seria possível sem a ajuda da comunidade que espalhou a palavra e ajudou o projeto a crescer. Gostaríamos de agradecer a todos por terem tornado este lançamento tão grande quanto tem sido!

Contudo, o Zorin OS nem sequer é a distribuição Linux mais popular. Mas através destes dados, podemos assumir que realmente a quantidade de utilizadores Windows a escolher o opensource pode ser muito mais expressiva se falarmos, por exemplo, em distribuições como o Mint, o Ubuntu, entre outros.

Já teve Windows e mudou para Linux?

