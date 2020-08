Usa Netflix? Em breve poderá ver conteúdo reproduzido de forma aleatória

A reprodução de música de forma aleatória é algo que nos habituámos muito tempo. A mistura de estilos, a surpresa da música seguinte, poderão ser muito interessantes para conhecer novas músicas ou para recordar outras. Este conceito poderá estar a chegar à reprodução de filmes e séries, através da plataforma Netflix.

Como funcionará?

Quer ver uma série? A Netflix escolhe

Possivelmente já andou perdido pelas centenas de títulos no serviço Netflix e acabou por não ver nada ou caiu em mais um episódio daquela série que começou a ver, mas nem gosta assim tanto.

Para que os utilizadores descubram coisas novas, baseado no tipo de conteúdo que gostam de ver, a Netflix parece estar a preparar uma grande novidade.

Vários utilizadores da plataforma, estão a relatar que lhes surgiu um novo botão “Shuffle Play” (reprodução aleatória). Assim, com base nos programas vistos ou guardados na lista de reprodução pelo utilizador, a Netflix irá reproduzir um novo conteúdo.

O tempo à procura de uma nova série será, portanto, passado para as “mãos” da plataforma. Apesar de parecer um pouco estranha esta funcionalidade, a verdade é que poderá ser ótima para descobrir títulos que provavelmente nunca iria ver.

Segundo o TechCrunch, além da reprodução aleatória de conteúdos novos, poderão também surgir os episódios das séries que está a seguir.

Esta funcionalidade, aparentemente, já está a ser testada há um mês por utilizadores selecionados em todo o mundo. No entanto, ainda só surgiu nas aplicações para TV.

Semelhante a este recurso, no decorrer do mês passado, a empresa esteve a testar a opção de “Reproduzir algo” (Play Something). Esta opção surgia no menu lateral de navegação da app para TV. No ano passado, testou-se a opção “Random Episode”.

Segundo declaração da Netflix ao site, estas são todas opções que estão a ser testadas para oferecer a melhor experiência de reprodução aleatória aos utilizadores.