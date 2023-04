Desde que foi lançado que o Windows 11 tem despertado muito interesse nos utilizadores. Muitos querem testar esta versão e não podem, mas a maioria procura aceder a todas as novidades. A mais recente novidade surge agora e permite correr o Windows 11 diretamente de uma pen USB, como se fosse um live CD. Descubra como criar e usar esta nova versão.

Quem segue o Pplware já ouviu falar do Tiny11. Esta é uma versão minimalista do Windows 11 e que remove da versão oficial muito do que os utilizadores não querem, não precisam ou não vão usar. Esta não é oficial, mas certamente que passou a ser usada por muitos.

É precisamente o autor desta versão que agora surge com uma novidade. Falamos do Live11, que como o próprio nome indica, traz uma versão live do Windows 11 para qualquer máquina. Esta corre diretamente na memória do PC e assim funciona como um live cd, podendo assim ser colocado numa pen USB, num cartão de memória ou num DVD.

Ainda que seja uma versão igualmente despida do que é acessório ao Windows 11, o Live11 tem algumas particularidades. Requer que o PC onde vai ser corrido tenha 8GB de RAM e não irá guardar qualquer dado do utilizador, sendo totalmente renovada cada vez que se reinicia o computador.

Além disso, tem ainda como limites apenas funcionar em dispositivos Legacy MBR/BIOS, não nos UEFI mais recentes, embora isso vá ser corrigido brevemente. Além disso, e por enquanto, não funciona no Oracle Virtualbox e eventualmente em outras máquinas virtuais.

Para criar a pen USB, ou outro qualquer meio físico, o utilizador pode usar o UNetbootin, o YUMI, ou o Rufus. O processo é igual ao de qualquer outro SO e o ISO necessário pode ser encontrado aqui.

Quem quiser testar o Windows 11 ou criar uma pen de emergência tem aqui uma solução quase perfeita. O Live11 dá acesso ao sistema da Microsoft, ainda que não seja uma versão oficial, mas totalmente funcional. Espera-se que em breve cresça e receba mais funcionalidades e melhorias.