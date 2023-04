A privacidade na Internet deveria se algo natural e garantido, algo que não acontece. A somar a este cenário natural, acabam por surgir medidas como as que o Reino Unido quer agora trazer e eliminar a criptografia. Não sendo natural, as apps de mensagens uniram-se para o evitar.

Reino Unido quer acabar com privacidade

Tal como muitos outros já o tentaram fazer, o Reino Unido quer criar uma forma de podem aceder às conversas e a outras trocas de mensagens. Estas simplesmente resultam e tornam-se acessíveis depois de remover a criptografia, colocando assim em causa a privacidade dos utilizadores.

Este é um cenário que está a ganhar muita força e que de prepara para avançar, com a justificação de combater a pornografia infantil e criar um sistema de vigilância. Claro que isso é por agora impossível com a criptografia implementada, que o Reino Unido quer assim remover de vez.

Indo contra a ideia de privacidade e contra os mecanismos já em funcionamento, as principais apps de mensagens parecem unir-se para combater este cenário. Os seus líderes vieram agora a público com uma carta aberta, onde apresentam os seus argumentos.

Private messages are private. We oppose proposals to scan people's private messages, and we’re proud to stand with other apps to defend encryption and your right to privacy. https://t.co/IHROR5pS6U — Will Cathcart (@wcathcart) April 18, 2023

Eliminar criptografia parece ser a solução

A mensagem é clara e os líderes do WhatsApp, Wire, Viber, Signal, Threema e Element, destacam que esta mudança poderá ser usada para mais do que o esperado. Pode ser usada para criar um programa de vigilância e levar a que todas as mensagens dos utilizadores sejam lidas e processadas, quebrando a privacidade de forma total.

É ainda destacado que caso este passo seja dado, possa ser alargado a outras áreas, de forma quase silenciosa, e passe a ser o padrão. Isso abriria mais um precedente e ajudaria a criar uma ferramenta quase perfeita de vigilância dos cidadãos do Reino Unido.

Para lutar contra este cenário, estes serviços querem alertar a opinião pública do país e assim tentar impedir que a Lei de Segurança Online seja aprovada. Este acaba por não ser um tema novo, mas que agora parece novamente tomar força.

Our position remains clear. We will not back down on providing private, safe communications. Today, we join with other encrypted messengers pushing back on the UK's flawed Online Safety Bill. pic.twitter.com/MwGBgcvgjk — Signal (@signalapp) April 18, 2023

As apps e serviços de mensagens estão contra

Apesar de apenas estarem agora a destacar-se os serviços de mensagens, há muitos mais que vão sofrer com esta mudança. Serviços como o Proton, com a sua garantia de privacidade terá o mesmo problema e terá de se adaptar. Neste caso a decisão parece clara, ou seja, deixar de oferecer as suas propostas no Reino Unido.

Curiosamente, o governo do Reino Unido tem uma opinião estranha e contrária ao que seria esperado. Acreditam que esta lei pode implementada e ao mesmo tempo ser mantida a privacidade dos utilizadores. A ameaça é real e muitos serviços podem ponderar sair do país ou terem de criar versões diferenciadas das suas apps e serviços.

Fica assim aberta a porta para ser criada uma Internet do Reino Unido, com regras impostas e que vão contra o que é esperado e natural.