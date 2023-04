Estes óculos com o GPT-4 integrado são como um teleponto portátil

Tendo à disposição as tecnologias certas, a criatividade não tem limites. Eis que um grupo de investigadores decidiu integrar o GPT-4 nuns óculos e dar à luz aquilo que é, na verdade, quase que um teleponto.

Um grupo de investigadores da Stanford University criou uns óculos de Realidade Aumentada, que garante que o utilizador nunca fica sem palavras. Para o assegurar, integraram as tecnologia GPT-4 e Whisper num modelo de óculos da Monocle.

De nome rizzGPT, o dispositivo é, basicamente, um teleponto privado, instalado mesmo em frente aos olhos do utilizador. Através dos microfones incorporados, os óculos registam tudo o que é dito durante a conversa e, depois, com a ajuda do GPT-4, geram uma resposta textual.

Diga adeus a encontros e entrevistas de emprego embaraçosas.

Escreveu um dos criadores, Bryan Hau-Ping Chiang, no Twitter, explicando que o dispositivo funciona através da tecnologia GPT-4 e da Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento de ditados, Whisper.

Óculos que servem de teleponto privado

Em primeiro lugar, os investigadores construíram os óculos de Realidade Aumentada, utilizando um dispositivo com a forma e tamanho de um monóculo, desenvolvido e oferecido pela empresa Brilliant Labs. O aparelho é ligado ao vidro dos óculos, permitindo-lhe mostrar informação ao utilizador através do ecrã de alta resolução, da câmara e do microfone. Depois, utilizaram a tecnologia da Whisper.

O trabalho resultou nuns óculos capazes de captar vozes do ambiente envolvente, bem como convertê-las em texto, alimentando, ao mesmo tempo, o sistema de IA. Todo o processo decorre numa questão de segundos.