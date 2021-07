Uma das maiores mudanças que o Windows 11 trouxe foi a novo Menu Iniciar. Este está alojado na conhecida barra de tarefas que a Microsoft tem vindo a aprimorar ao longo dos anos, com novidades importantes e cada vez mais relevantes.

Esta barra de tarefas estava normalmente preparada para poder ser configurada para ser usada em qualquer local do ecrã, o que parece ter mudado no Windows 11. No entanto, e graças à curiosidade de alguém, esta pode agora ser colocada em cima, onde muitos a querem.

Os elementos do desktop Windows 11 são já bem conhecidos e estão a ser testados de forma exaustiva. Mesmo mantendo a sua base já experimentada e usada, acabam por trazer novidades e melhorias que todos parecem apreciar.

A primeira build da Microsoft revelou algo que muitos não esperavam. A conhecida barra de tarefas, que nas versões anteriores era móvel e podia ser colocada em qualquer área do ecrã, passou a ficar presa na zona inferior, sem possibilidade de ser movida.

No entanto, e do que foi descoberto, essa posição afinal pode ser mudada no Windows 11. Devem abrir o editor de registo (regedit) e navegar para a chave abaixo.

Computer\HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\StuckRects3

A entrada Settings deverá ser alterada do valor 03 para 01. Bastará selecionar a área indicada na imagem acima e escrever apenas 01 para que seja assumido o novo valor. No final, devem apenas carregar no botão OK.

Agora que o novo valor está atribuído, deverá ser realizado o recarregar do explorador de ficheiros do Windows. Para isso devem abrir o Gestor de Tarefas e selecionar esse processo na lista. O botão presente do lado direito passará para Reiniciar.

Após este reiniciar, a barra de tarefas irá ocupar a nova posição, onde era pretendida pelo utilizador. Caso pretendam, podem reverter este passo mudando o valor do registo novamente de 01 para 03, reiniciando novamente o explorador de ficheiros.

Apesar de ser uma solução funcional, a mudança não será perfeita, havendo ainda elementos que ficam na sua posição original. Ainda assim, é a melhor alternativa para dar à barra de tarefas do Windows 11 o local que muitos querem e se habituaram a usar.