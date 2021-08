O Windows 11 é uma versão totalmente reinventada do sistema operativo da Microsoft para PC e, em breve, estará disponível de forma completa para todos os utilizadores. Até lá, muitos testes e novidades estão a ser desenvolvidos para que a oferta surja na sua melhor forma.

Comparando ao atual Windows 10, esta nova versão, mantém muitas das funcionalidades base, ainda que com alguns ajustes. A provar isso temos as especificações de qualquer PC, que podemos agora ver no Windows 11. Saiba assim como ter esta informação de forma simples e rápida.

Ao longo do tempo, o Windows habituou os utilizadores a ter acesso a toda a informação essencial. Esta estava acessível de forma direta, mas nem sempre lógica e compreensível. Era a maneira da Microsoft lidar com os dados, o que nem sempre era útil e lógico.

Claro que com o Windows 11 essa ideia mudou e os dados que interessam aos utilizadores estão numa zona mais simples de aceder e principalmente mais útil. O próprio local onde esta é guardada acaba por ser mais lógica.

Para ter acesso a estes dados precisam apenas de seguir alguns passos rápidos. Abram as definições e depois sigam para o conhecido Sistema, seguido da opção Acerca de.

Rapidamente surge uma área onde podem consultar todos os dados sobre o PC do utilizador. Podem aqui consultar dados sobre o hardware presente, sabendo o processador presente, a memória disponível ou o disco/SS em uso pel utilizador.

Claro que há muitos mais dados a serem fornecidos sobre o hardware presente e até sobre outros elementos. Algo importante é também o software e aqui sabem de imediato informação também ela essencial. Basta consultar e sabem tudo o que este sistema da Microsoft.

Esta pode não ser informação nova para muitos utilizadores do Windows 11. Ainda assim, a verdade é que estes dados são muitas vezes essenciais para os utilizadores, que conhecem de forma única o que a Microsoft oferece aos utilizadores.