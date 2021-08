Epic Games terá oferecido 200 milhões de dólares à Sony pelos seus jogos exclusivos

A Epic Games é uma das mais populares criadoras de jogos. Especialmente depois da polémica judicial com a Apple devido ao jogo Fortnite.

Mas agora há novas informações que revelam que a Epic tentou oferecer 200 milhões de dólares à Sony, para poder ter alguns dos jogos exclusivos da marca japonesa na sua plataforma para PC.

A batalha judicial entre a Epic Games e a Apple ainda dura e durará por mais algum tempo. Mas este problema entre ambas as empresas tem servido também para se descobrirem outras informações. Como o caso da Microsoft que em maio deste ano confessou ter vendido todas as suas consolas Xbox com prejuízo. Mais recentemente, foi também revelado que a Google tentou comprar a criadora de jogos na altura do lançamento do Fortnite para Android.

Neste sentido, novos documentos revelaram mais alguns dados interessantes, desta vez envolvendo a Sony.

Epic terá tentado pagar 200 milhões de dólares por exclusivos da Sony

O site The Verge teve acesso a alguns documentos com um total de 22 páginas onde são descritas as tentativas da Epic Games para negociar com outras empresas. E segundo os detalhes, em 2020 a criadora de jogos terá oferecido 200 milhões de dólares por 4 a 6 títulos exclusivos da Sony para a sua plataforma de jogos para PC.

Já se sabe que a Sony tem interesse em lançar jogos exclusivos da PlayStation para PC. Numa entrevista em junho, o responsável pela PlayStation Studios, Hermen Hulst, disse que pretende alcançar um novo público, como jogadores de PC.

Neste sentido, os títulos Horizon Zero Dawn e Days Gone foram os primeiros a ser lançados para PC e estão disponíveis nas plataformas da Epic e Steam. O próximo a chegar ao PC será o Uncharted 4: A Thief's End.

Os documentos indicam ainda que a Epic também tentou negociar com a Nintendo e com a Microsoft. Mas parece que o negócio com a Nintendo nem sequer começou. Por sua vez, já existem alguns títulos da Xbox para PC através da plataforma da criadora.