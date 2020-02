Dica: Como tornar o Edge da Microsoft ainda mais rápido a navegar na Internet

A Microsoft criou o seu novo browser para ser rápido, eficiente e consumir o mínimo de recursos possível. Isso torna-o diferente de muitas outras propostas, também elas baseadas no Chromium.

Claro que há sempre pequenas alterações, cirúrgicas e pontuais que podem ser feitas, para assim tornar este browser ainda melhor. Hoje mostramos como podem tornar o Edge da Microsoft ainda mais rápido a navegar na Internet.

Tornar o Edge mais rápido na Internet

De base, o Edge tem-se mostrado um browser muito competente e muito capaz. Muitos utilizadores já o tornaram o seu padrão, abandonando o Chrome, depois de muitos anos com o browser da Google.

Claro que esta é uma mudança simples, uma vez que a base de qualquer um destes browsers é a mesma e criada de forma unificada. Para acelerarem o Edge, só precisam de chamar a sua zona de configuração, com o endereço edge://flags

Mudar uma simples flag no browser da Microsoft

De seguida, devem procurar pelas entrada associada a Enable lazy. Estas vão dar acesso a duas entradas específicas. Falamos de Enable lazy image loading e Enable lazy frame loading.

Estas duas entradas vão estar inativas e devem por isso ser ativadas. Basta que escolham a caixa de seleção e passem para o valor Enabled. Apliquem esta alteração nas duas entradas encontradas.

Os sites passam a ser mais simples de carregar

De seguida, e isso será mostrado no Edge, devem reiniciar para que as alterações sejam assumidas. Para isso só precisam de carregar no botão Reiniciar que estará em baixo. O browser da Microsoft será fechado e novamente aberto.

Desse momento em diante, sempre que os sites apresentarem a tag loading = lazy nas imagens e nas iframes, estas apenas vão ser carregadas quando o utilizador as estiver a ver. Assim, tudo será mais fluído e mais rápido.