Uber vai colocar publicidade em cima de alguns veículos

A publicidade é uma das formas usadas por diversas marcas para obter um lucro extra. Assim, a Uber fechou contrato com a Adomni, e irá colocar anúncios no tejadilho de alguns dos seus carros.

Esta poderá ser uma maneira de o serviço conseguir ganhar mais algum dinheiro para somar à sua receita.

Uber fecha acordo e vai colocar publicidade no tejadilho de alguns carros

O serviço de transporte privado fechou um acordo com a Adomni, empresa de anúncios de tecnologia ‘fora de casa’. Este acordo vai permitir que a Uber coloque anúncios no tejadilho de alguns dos seus veículos.

Segundo avança a Adweek, os anúncios irão começar a ser exibidos na parte superior de cerca de 1 000 carros, a partir do dia 1 de Abril. Para já são 3 as cidades abrangidas: Phoenix, Dallas e Atlanta. Esta é, assim, a 1º vez que a Uber tem o objetivo de lançar os seus próprios anúncios.

A parceria com a Adomni permitiu ao serviço de transportes criar a unidade Uber OOH Powered by Adomni.

Os anúncios serão geograficamente limitados, e podem ainda ser sincronizados com outros ecrãs geridos pela Adomni.

Motoristas da Uber vão receber 300 dólares para ter os ecrãs

Obviamente que isto teria que ter algum retorno para os motoristas a serviço da empresa.

Assim, o Adweek afirma que os motoristas irão receber US $ 300, cerca de 276€ para instalar os ecrãs no tejadilho dos carros. Para além disso, receberão mais US $ 100, ou seja 92€ por cada semana que conduzam por mais de 20 horas. No entanto, após o dia 1 de Abril, os motoristas irão receber em função do número de horas que conduzirem.

Podem ver o vídeo promocional da Uber OOH Powered by Adomni:

Leia também: