Dica: Como saber no Windows 11 tudo sobre o monitor que está a usar

Como se tem visto, a Microsoft mudou muito no Windows 11, em especial na sua interface e na localização de muitas opções. Tudo continua presente e há até novidades, mas estão em locais diferentes, supostamente mais intuitivos e lógicos.

Assim, importa reaprender onde encontrar tudo o que se procura, para assim tirar ainda mais deste sistema. Hoje mostramos como podem encontrar rapidamente informação útil sobre o monitor que estamos a usar.

Com mudanças lógicas na forma como usamos os computadores, fruto do trabalho remoto e de estarmos confinados, temos uma atenção maior aos equipamentos que usamos. Assim, é lógico que exploremos ainda mais o Windows 11 e o que este oferece.

Saber mais sobre o equipamento presente pode ajudar o utilizador a resolver problemas ou a retirar ainda mais deste. No caso do monitor presente, o novo sistema da Microsoft tem muita informação importante e útil.

Comecem assim por abrir a já tantas vezes usada app Definições do Windows 11. Aqui dentro, e do lado direito desta proposta da Microsoft, devem escolher da lista presente do lado esquerdo a opção Sistema. De seguida, e do lado direito, escolham a opção Ecrã.

Nesta nova área que será aberta, encontram de imediato a lista do monitor e outro ecrã ligados e presentes. Devem escolher de início o monitor ou o ecrã que querem verificar e obter informações. Após clicarem no pretendido, devem descer.

Perto do final, na área Definições relacionadas, devem encontrar agora a opção Ecrã avançado. Esta é a opção que devem escolher de seguida, para avançar no processo de obter informação do monitor ligado ao Windows 11.

Com este passo, chegam finalmente à informação pretendida. A Informação do ecrã oferece logo todos os dados pretendidos, como a resolução ativa e máxima a poder ser usada. Podem ainda alterar diretamente a taxa de atualização.

Se precisarem, podem em cima mudar o monitor ou o ecrã de onde querem informação. A lista apresentada em cima terá presente todos os ecrãs e monitores ligados ao Windows 11. Ao mudar, também os dados são alterados e focados na escolha.

Todos os dados ali presentes ajudam o utilizador a obter ainda mais informação sobre o monitor. O Windows 11 volta assim a agrupar informação útil e que pode ser importante para qualquer situação que encontrem.