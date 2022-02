Há muito tempo que os utilizadores das redes sociais procuram que estas criem botões para dar uma opinião de "não gosto". Por norma apenas é possível aplicar um gosto, elevando ainda mais a publicação nestes locais.

Depois de várias tentativas de outras redes, o Twitter deu agora um passo importante. O seu botão de "não gosto" foi alargado a ainda mais utilizadores e estará disponível para todos darem a sua opinião sobre as publicações. No entanto, há um pormenor muito interessante.

A discussão sobre a existência de um botão de "não gosto" nas redes socais tem vários anos na Internet. Muitos utilizadores querem ter a possibilidade de poder dar um voto negativo a cada publicação e mostrar que não gostam do que está publicado.

Tipicamente tudo aponta para uma avaliação positiva ou para um apoio ao que está publicado. Esta vertente está já a ser tratada pelo Twitter há cerca de 1 ano, num grupo limitado de utilizadores, mas agora foi alargado a muitos mais, de forma global.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.



Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh