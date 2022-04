Mesmo tendo um registo livre de problemas, as atualizações no Windows 11 ainda não são um tema pacífico para todos os utilizadores. A experiência com a versão anterior mostrou como podem surgir problemas de um momento para o outro e complicar tudo.

Assim, e tal como acontecia antes, a Microsoft deu ao Windows 11 a possibilidade de colocar as atualizações em pausa. Este é um processo temporário e que podem usar a qualquer momento. Assim, vejam como colocar as atualizações do Windows 11 em pausa por uns dias.

As atualizações do Windows 11

As razões para colocar as atualizações do Windows 11 em pausa podem ser muitas. É uma forma simples de poupar dados móveis quando estamos em viagens ou simplesmente quando sabemos que uma das propostas existentes têm problemas ou falhas que podem colocar em causa o sistema.

Este é um processo simples e que está dentro da app das Definições do sistema da Microsoft, que agora reúne quase todas as configurações. Basta saber onde aplicar esta opção e tudo será colocado em pausa por alguns dias, até que o utilizador possa de novo manter o Windows 11 atualizado.

Colocar em pausa este processo

Para tratarem deste processo devem então abrir a app Definições e depois procurar do lado direito a opção Windows Update. Esta estará no final da lista apresentada. Uma alternativa está no extremo oposto, no canto superior direito, na opção Windows Update.

Aqui dentro podem ver de imediato as atualizações que têm pendentes de instalação. Podem também procurar novas propostas. No entanto, a opção que procuram está mais abaixo, na área de Mais opções. Aqui têm a entrada Colocar em pausa as atualizações, que devem ativar com o botão Pausa de 1 semana.

Reverter no sistema da Microsoft

Findo este período, as atualizações do Windows 11 são retomadas na sua forma normal e habitual. Caso pretendam, podem também a qualquer momento reverter esta decisão. Para isso podem aceder à mesma área e depois escolher a opção Retomar as atualizações.

É desta forma simples e rápida que podem colocar as atualizações do Windows 11 em pausa. Sem qualquer complicação podem interromper este processo por uns dias, para ajudar num momento de necessidade. Recordamos que não devem manter o sistema da Microsoft muito tempo neste estado, instalando as atualizações sempre que possível.