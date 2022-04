Promoções de Primavera reforçadas na PlayStation

Apesar de ainda não termos dado bem por ela a avaliar pelas condições atmosféricas, a Primavera já chegou e com ela, chegaram também reforços para a promoção celebrativa desta época que a Playstation está a levar a cabo.

Venham ver quais os jogos que se encontram em desconto até dia 27 de abril.

A Primavera já chegou à Playstation e recentemente foram reveladas algumas novas aquisições para a Promoção de Primavera que está a decorrer. E vão-se estender até ao dia 27 de abril.

Com muitos e bons títulos com descontos interessantes, pode ser uma boa oportunidade para meter as mãos naquele jogo que sempre tivemos curiosidade em jogar. Venham conhecer a lista com os principais destaques, encabeçados por jogos como Returnal, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, edições Director’s Cut de Death Stranding e Ghost of Tsushima.

Lista de jogos na Promoção de Primavera da Playstation

Returnal (Playstation 5): 59,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edt (Playstation 5): 59,99€

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte (Playstation 5): 59,99€

Death Stranding - Director’s Cut (Playstation 5): 39,99€

Ghost of Tsushima - Director’s Cut (Playstation 5): 59,99€

The Last of Us Parte II (Playstation 4): 19.99€

Ghost of Tsushima – Director’s Cut (Playstation 4): 49.99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Playstation 4): 39.99€

God of War: 9,99€

Horizon Zero Dawn: Complete Edition: 9,99€

Gran Turismo Sport: 9,99€

WWE 2K22 (Playstation 5): 56,24€

WWE 2K22 (Playstation 4): 52,49€

Farming Simulator 22 (Playstation 5 e Playstation 4): 37,49€

Need For Speed Heat Standard: 13,99€

Among Us: 3,19€

ARK: Survival Evolved: 9,89€

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 59,99€

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 83,99€

Babylon’s Fall (Playstation 5 e Playstation 4): 48,99€

Babylon’s Fall: Edição Digital Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 76,99€

Back 4 Blood: Standard Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 34,99€

Call of Duty: Black Ops Cold War - Cross-Gen Bundle (Playstation 5 e Playstation 4): 37,49€

Call of Duty: Vanguard – Edição Standard: 41,99€

Call of Duty: Vanguard – Edição Ultimate: 76,99€

Cyberpunk 2077 (Playstation 5 e Playstation 4): 24,99€

Dead by Daylight (Playstation 5 e Playstation 4): 14,99€

DRAGON BALL Z: KAKAROT: 23,09€

FAR CRY 6 Gold Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 49,99€

FAR CRY 6 Edição Standard (Playstation 5 e Playstation 4): 34,99€

Jurassic World Evolution 2 (Playstation 5 e Playstation 4): 41,99€

Jurassic World Evolution 2: Edição Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 48,99€

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 34,99€

Kena: Bridge of Spirits (Playstation 5 e Playstation 4): 27,99€

Madden NFL 22 MVP Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 24,99€

Mortal Kombat 11: 16,49€

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva: 34,99€

Resident Evil Village & Resident Evil 7 Conjunto Completo (Playstation 5 e Playstation 4): 53,99€

Rust Console Edition: 39,99€

Rust Console Edition - Deluxe: 47,99€

Rust Console Edition - Ultimate: 63,99€ Tales of Arise Deluxe Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 53,99€

Tales of Arise (Playstation 5 e Playstation 4): 41,99€

Terraria: 9,49€

WWE 2K22 nWo 4-Life Edition (Playstation 5 e Playstation 4): 89,99€

(PVP Estimado. Promoção válida de 11 a 24 de abril de 2022, limitada ao stock existente e aos retalhistas aderentes.)

O que acham? Interessados em algum jogo?

Returnal galardoado

Entretanto chegaram também novidades acerca de Returnal, que tivemos o prazer de experimentar aqui.

Depois de ter sido considerado o Melhor Jogo de Ação nos The Game Awards 2021 no final do ano passado, Returnal, o incrível shooter roguelike exclusivo PlayStation dos estúdios Housemarque, foi eleito Melhor Jogo do Ano nos BAFTA Games Awards 2022. Para além disto, o título venceu ainda em mais três categorias: Conquista em Áudio, Música e Ator/Atriz num papel principal.