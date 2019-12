Dica: Como melhorar o desempenho de qualquer pen USB no Windows 10

Existem muitos pequenos truques que os utilizadores do Windows 10 deviam conhecer. São pequenas e simples mudanças que depois se refletem de maneira muito positiva neste sistema operativo da Microsoft.

Muitas vezes estes resultam de alterações que a gigante do software faz, sempre para melhorar o seu sistema. Foi esse o caso da alteração do comportamento da pen USB no Windows 10. Este pode ser revertido e de forma simples.

Uma mudança da Microsoft para o seu sistema

Com a mudança que foi feita no comportamento das pen USB no Windows 10 estas são mais fáceis de gerir. Basta remover a pen esta é imediatamente retirada do sistema, sem erros ou problemas. Isso trouxe, no entanto, um problema de desempenho a estes dispositivos.

Claro que isso pode ser alterado, de forma simples, para cada uma das pens USB ligadas ao Windows. Tudo fica mais estável e inegavelmente com melhor desempenho. Comecem por escrever na pesquisa o comando diskmgmt.msc. Podem também chamar a Gestão de Discos com o clicar do botão direto do rato no Menu Iniciar.

O Windows 10 pode ser configurado nesta parte

Nesta janela vamos ter presentes os discos que estão já ligados ao Windows 10. Só precisam de escolher a pen USB pretendida e carregar com o botão direto do rato. No menu apresentado, devem escolher a opção Propriedades. Devem escolher esta opção.

Na nova janela que for aberta, devem escolher o separador Políticas. Aí dentro devem ter presente a política de remoção escolhida. Estará ativa a opção Remoção rápida e devem alterar para Melhor desempenho.

A alteração na pen USB muda o desempenho

Caso exista, devem igualmente escolher a opção Ativar escrita em cache no dispositivo. Esta vai melhorar ainda mais o desempenho da pen USB quando estiver ligada ao computador. É uma adição que traz ainda mais melhorias ao Windows 10.

Devem recordar que quando alterarem esta opção, devem posteriormente passar a remover a pen do modo tradicional. Isto significa fazer a ejeção da mesma no Windows 10, como a Microsoft sempre ensinou. De qualquer modo, o desempenho será melhor ao usar estes dispositivos de memória, o que é positivo.