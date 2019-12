Blackview BV9900 é lançado hoje, com desconto em oferta limitada

Depois de termos dado a conhecer as primeiras informações acerca do Blackview BV9900 e o início da sua pré-reserva, finalmente chegou o dia do seu lançamento.

Nesse sentido, a marca tem a decorrer uma oferta limitada, para as primeiras 200 compras. Se está interessado, não deixe fugir o momento.

Blackview BV9900 já está disponível

O Blackview BV9900 é o primeiro smartphone todo-terreno com um sistema de câmaras quádruplas resistentes a -30ºC, onde se destaca assim a Sony de 48MP.

Além disso, vem com certificados IP68, IP69K, MIL-STD-810G, de resistência a água e poeira, jatos de água e ainda grandes variações de temperatura.

O processador que o equipa é o Helio P90 da Mediatek e oferece 8 GB de RAM. Além disso, ainda disponibiliza 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão. O sistema operativo que integra é o Android 9.0. Tudo isto leva-o a atingir no AnTuTu uma excelente pontuação de 222120, tal como se pode ver no vídeo mais abaixo.

Na caixa, além do smartphone BV9900, está incluído o cabo de carregamento e carregador, auriculares, película de ecrã e manual de instruções rápidas.

Unboxing e benchmark

A câmara quádrupla

No requisito da fotografia, o utilizador pode então contar com quatro câmaras na traseira. Mais concretamente com uma câmara Sony de 48 MP, uma ultra grande angular de 16 MP, ainda uma macro de 2 MP e, por fim, uma câmara de profundidade de 5 MP. Obviamente, funcionarão em conjunto.

A câmara frontal é de 16 MP e está colocada num recorte no ecrã.

Por falar em ecrã, este é de 5,84″ com resolução FHD+ e uma proporção de 19:9. Em último lugar, é importante referir que tem NFC, sensor de impressões digitais e de batimentos cardíacos. A bateria, por sua vez, é de 4380mAh com carregamento rápido a 18W e carregamento sem fios a 10W.

O Blackview BV9900 está então disponível a partir de hoje, com um preço promocional de cerca de 270€ para os primeiros 200 clientes. Se não for um deles, até ao final do dia 24, estará disponível por cerca de 298€, retomando depois o preço standard de 450€.

Além disso, ao adquirir um BV9900, ainda se poderá habilitar a um cupão de $1000.

Blackview BV9900

Este artigo tem o apoio da Blackview na disponibilização da informação.