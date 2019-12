O Pixel 4 é o smartphone mais avançado da Google. Mesmo após o lançamento, a gigante tecnológica continua a desenvolver funcionalidades específicas para este equipamento, sendo que uma recente atualização melhora um dos seus maiores problemas.

Desse modo, fica mais próximo da proposta dada pela concorrência, especialmente do iPhone da Apple… Mas será suficiente para cativar mais utilizadores?

Apresentado ao mundo no passado dia 15 de outubro, o Pixel 4 representa uma referência no mundo do Android. O seu grande destaque é a fotografia, à semelhança dos modelos anteriores… Contudo, a Google desta vez embutiu outras novidades e hardware de topo para garantir a melhor experiência aos seus utilizadores.

Uma dessas novidades foi o desbloqueio por reconhecimento facial. Tal já estava presente no Android há muito tempo, mas o sistema dedicado do Pixel 4 é mais avançado, colocando-se na liga do Face ID da Apple.

No entanto, o sistema de reconhecimento facial do Google Pixel 4 revelou não ser assim tão fiável quanto isso! Após o seu lançamento no mercado, vários consumidores testaram e reconheceram um grande problema de segurança neste terminal.

Ao desbloquear o smartphone ao reconhecer o rosto do utilizador, mas com olhos fechados, abriu-se uma brecha de segurança… Neste caso é especialmente grave porque, para além do desbloqueio do sistema operativo, o reconhecimento facial é ainda usado para autorizar pagamentos e várias outras capacidades sensíveis!

Uma atualização promete melhorar a segurança do reconhecimento facial…

Para combater esta falha, a Google lançou agora uma atualização de software. A atualização, Pixel Feature Drop, está a chegar aos consumidores via OTA, mas não é garantido que resolva o problema!

Na lista de novidades da atualização, é agora referido que, com esta nova atualização, o sistema de reconhecimento facial do Pixel 4 mudou e que passará a melhorar ao longo do tempo. Serão usadas imagens do rosto do utilizador para detalhar e reconhecer mais pormenores que o tornem único… Contudo, a Google não referiu que tal vá resolver a grave falha de segurança detetada há uns meses.

Segundo o que foi indicado pela gigante tecnológica, as imagens do rosto que serão captadas para melhorar a autenticação do Google Pixel 4 ficarão armazenadas no chip Titan M. Desse modo, a privacidade dos utilizadores fica teoricamente assegurada pois as imagens não são enviadas para os servidores da empresa.

Conheça em pormenor o Google Pixel 4…