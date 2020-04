Cuidado! Há uma nova atualização do Windows 10 com problemas sérios

Há definitivamente falhas e problemas sérios com qualquer atualização que a Microsoft tenha lançado. São problemas recorrentes e que as novas versões apresentam, mesmo agora, num momento em que não deviam acontecer.

Depois de todas as notícias de problemas recentes, a Microsoft parece estar novamente com mais um caso entre mãos. A atualização KB4541335 começou a apresentar falhas sérias e os utilizadores estão a queixar-se.

Mais uma atualização com problemas

Os casos de problemas nos Windows 10 têm-se acumulado. A cada atualização surgem novas falas e problemas, em situações em que se esperavam que fossem resolver apenas problemas. O mais recente caso vem da KB4541335.

Esta foi lançada no dia 24 de março com o propósito de corrigir um conjunto de problemas que vinham já de há algum tempo e que precisavam ser resolvidos. Era uma atualização opcional, mas que prometia muito.

Demasiadas falhas no Windows 10

O que tem estado agora a ser revelado em vários canais de suporte deita por terra a confiança nesta melhoria lançada pela Microsoft. Aparentemente afeta apenas um grupo restrito e limitado de utilizadores, mas tem um impacto elevado grande no Windows 10.

As queixas focam-se maioritariamente em bloqueios do Windows 10 durante a utilização de jogos e do surgir de vãrios ecrãs azuis durante a reprodução de vídeos do YouTube. Há ainda relatos de consumos elevados de CPU e bloqueios na interface do Windows 10.

Microsoft ainda não tem uma solução

Sendo uma atualização facultativa, a solução é mesmo a sua remoção do sistema, regressando aos problemas anteriores. Estes são naturalmente menores e mais simples de suportar. As falhas agora surgidas têm sobretudo um impacto maior.

Tão ou mais complicado que a falha é mesmo a posição da Microsoft. A gigante do software não prevê uma solução para este problema, uma vez que ainda não teve ainda ainda conhecimento oficial desta situação. Resta saber no futuro imediato a correção será criada.