Antutu já revelou quais os smartphones mais poderosos de março de 2020

Todos os meses as marcas que usam o Android apresentam novidades e voltam a agitar o mercado com novos smartphones. Estes procuram conquistar o lugar de topo e mostrar prestações elevadas.

A Antutu monitoriza estes lançamentos e recolher os dados dos testes que os utilizadores realizam. Estes dados servem para determinar quais os smartphones mais poderosos de cada mês e os dados de março chegaram agora.

Os mais poderosos de março de 2020

Todos os meses a análise do desempenho dos smartphones Android é feito pela Antutu. Com as suas apps de avaliação conseguem obter informações únicas sobre o que cada marca oferece nos seus smartphones.

No mês de março este top 10 volta a mostrar não existem lugares permanentes e temos um novo smartphone de topo. Este lugar está agora entregue ao OPPO Find X2 Pro, que conseguiu ter uma pontuação média de 606.389 pontos.

O Android tem equipamentos únicos

Abaixo deste temos agora o Mi 10 Pro, que conseguiu 598.572 pontos. Ambos os smartphones têm 12 GB de RAM LPDDR5. O X2 Pro tem 256 GB de armazenamento UFS 3.0 e o smartphone da Xiaomi tem 512 GB de armazenamento.

A lista da Antutu segue com o Find X2 em terceiro lugar e uma pontuação de 590.253 pontos. Em quarto lugar temos o Redmi K30 Pro que recolheu 589.607 pontos. O iQOO fica na quinta posição e tem um resultado de 588.305 pontos. O Black Shark 3 Pro está na sexta posição com 588.125 pontos.

Dados importantes que a Antutu recolhe

No fim desta lista temos o Realme X50 Pro com 588.055 pontos e em sétimo lugar. A fechar temos o Vivo NEX 3S 5G, com 586.577 pontos, o Xiaomi Mi 10, com 579.550 pontos, e o Black Shark 3, que atingiu 570.723 pontos.

Faltam aqui muitos equipamentos, que apenas chegaram depois da recolha de informação de março pela Antutu. Assim, espera-se já para abrir que surjam smartphones como o Huawei P40 Pro ou o Nubia Red Magic 5G nesta lista dos mais poderosos.