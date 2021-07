O Windows 11 suscitou um grande interesse aos utilizadores. Cedo se percebeu que muitas pessoas queriam instalar e experimentar o novo sistema da Microsoft. A promessa de grandes novidades levou a uma procura pelo instalador. A empresa disponibilizou o novo software mas dentro das regras, como é o normal no download do Windows.

A verdade é que muitos são seguem as recomendações e procuram instaladores alternativos. O resultado, agora visível, é que estes não são mais que malware disfarçado.

Instalador do Windows 11 pode não ser mais que malware disfarçado

A adesão e todo o interesse que o Windows 11 tem gerado, tornam-no um alvo muito apetecível para quem se dedica a espalhar malware. O alvo não é o sistema da Microsoft, mas sim os utilizadores que procuram ter acesso a este novo sistema.

Mesmo com toda a facilidade que a Microsoft colocou neste processo, muitos continuam a procurar alternativas na Internet. Naturalmente que estas fontes não seguras e podem potenciar a disseminação de malware, que depois traz os problemas.

É precisamente isso que está agora a acontecer, pelo que é revelado. Muitos dos (supostos) instaladores que podem ser encontrados na Internet não o são, na verdade. Prometem o ISO do Windows 11 e até um ativador, mas escondem outros perigos.

Malware que rouba passwords do utilizador

O comportamento normal é que ao fazer o que parecer ser a instalação do Windows 11, está a descarregar e a correr um segundo instalador, que trata de todo o processo de colocar malware, adware e software para roubar as passwords do utilizador.

Na maioria dos casos, estes instaladores secundários pedem autorização aos utilizadores para instalarem todo o software considerado malicioso. Até apresentam descrições detalhadas mas que aparentemente todos ignoram, avançando para o problema.

A Microsoft tornou muito simples aceder ao Windows 11, ainda que através do Programa Insiders. Todo o processo é fácil de seguir e rapidamente o Windows 11 fica acessível em (quase) qualquer PC, quer numa instalação limpa, quer numa simples atualização de uma versão anterior.