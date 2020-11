Os drivers são um eterno problema no Windows 10. A Microsoft tem procurado alterar esta situação e garantir o melhor desempenho em situações de problemas ou de alterações que provocam situações anormais a este sistema.

Uma mudança recente procurou melhorar este cenário, mas do que se sabe poderá trazer uma situação complicada. Este cenário irá manifestar-se quando o utilizador ligar um dispositivo externo, como uma simples pen USB ou outro similar.

Uma mudança nos drivers usados no Windows 10

A última grande atualização do Windows 10, lançada em outubro, trouxe um conjunto grande de novidades. Nem todas estão já ativas e a ser usadas, estando preparadas para ser colocadas em funcionamento em breve e com impacto nos utilizadores.

Uma delas em particular poderá limitar a utilização de dispositivos externos em situações particulares. Elementos como uma pen USB ou outro periférico podem simplesmente deixar de funcionar ao ser ligados ao Windows, por falta de um driver.

Problemas nos dispositivos externos

Numa situação normal, e como acontece agora, sempre que se liga um dispositivo, o Windows 10 tenta instalar um driver. Em caso de falha, usa um driver genérico para garantir o funcionamento do dispositivo.

Com a mudança que está a chegar, no dia 5 de novembro, este cenário será alterado. O Windows 10 irá mudar a posição sobre drivers automáticos e manuais, o que terá impacto no cenário de ligação de periféricos. Ao não existir um driver automático, este falhará com uma mensagem, não funcionando corretamente.

Situação que o utilizador não controla

A forma de resolver o problema será com a instalação manual deste driver. Estarão na zona dedicada a atualizações opcionais do Windows 10 e prontos para ser instalados. O problema maior é que este controlo está do lado dos fabricantes e não no utilizador.

Criar esta alteração foi importante para o Windows, para controlar como os drivers são instalados, mas o problema que traz pode ser maior. Basta os fabricantes marcarem um driver como manual e o utilizador terá a responsabilidade de tratar do processo manualmente.