COVID-19: Escolha o seu concelho e saiba quais as novas medidas

O primeiro-ministro António Costa deu ontem a conhecer um conjunto de medidas excecionais para alguns concelhos. Segundo o que foi referido, todos os concelhos que tenham um número superior a 240 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias estão sujeitos a novas regras.

Para facilitar e perceber quais as novas medidas do seu concelho, o site EstamosOn facilita essa informação.

O Governo lançou em março o site covid19estamoson.gov.pt com o objetivo de apresentar numa plataforma única todas as informações relevantes sobre as medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus. Ontem o site esteve em baixo sem qualquer justificação, mas já está online com a informação que os portugueses necessitam de saber por agora.

COVID-19: Quais as novas medidas para o seu concelho?

As novas medidas excecionais para travar a COVID-19 entram em vigor dia 4 de novembro. Ao todos são 121 concelhos que terão medidas excecionais. Para saber quais as medidas do seu concelho, o site covid19estamoson.gov.pt disponibiliza uma página onde é possível escolher o concelho.

Depois de escolherem o concelho, são apresentadas as medidas que entraram em vigor a partir do dia 4 de novembro, ou seja, na próxima quarta-feira.

De referir que a cada 15 dias será avaliado o ponto de situação desses 121 concelhos para se decidir quais saem e quais entram na lista dos que serão sujeitos a medidas mais apertadas de controlo da pandemia.

No “Novo” site é ainda possível visualizar o Estado Epidemiológico COVID-19 para Portugal, obter informações sobre a app STAYAWAY COVID e estão também disponíveis todos os contactos necessários. Se pretender saber mais ao pormenor as medidas, basta que aceda aqui, onde está também disponível a apresentação feita pelo primeiro-ministro.

COVID-19 EstamosOn

