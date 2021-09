O Windows 11 tem estado a ser o sistema que mais interesse tem gerado nos utilizadores. Esta novidade da Microsoft promete trazer muitas melhorias e alterações, que vão elevar ainda mais este sistema operativo.

Muitos dos que estão a testar esta nova versão tentam fazê-lo em todo o tipo de plataformas e hardware. A Microsoft veio agora a público revelar uma novidade que não vai agradar a todos. A gigante do software não pretende ter suporte para os SoC M1 da Apple, pelo menos para já.

Windows é uma alternativa nos Macs da Apple

Muitos utilizadores dos Mac optam por ter presentes nas suas máquinas um sistema operativo adicional. Por norma a escolha recai no Windows, que é por norma a escolha mais óbvia e a que mais oferece aos utilizadores no dia a dia.

Assim, seria natural e lógico pensar que o Windows 11 seria a próxima proposta para ser usado nos PCs da Apple. A Microsoft já veio a público e revelou que esta poderá não ser uma realidade, uma vez que a empresa não pretende dar suporte ao SoC M1 da Apple.

Windows 11 não vai correr nos SoC M1

Esta notícia é tanto pior uma vez que este suporte não irá não existir apenas para o suporte direto do hardware que a Apple desenvolveu. Este será também mantido longe de todas as plataformas de virtualização que existem já para os Mac com o SoC M1.

Há ainda ideia de que a Microsoft estará a tentar bloquear a utilização do Windows 11 nestas plataformas. Um caso recente, com uma build de testes, começou a apresentar problemas de estabilidade, o que prova que podem existir trabalhos para limitar esta utilização.

Microsoft não quer nem com virtualização

Neste caso concreto, a Parallels conseguiu contornar o problema do Windows 11, com a versão 17.0.1 e sem qualquer intervenção da Microsoft. Ainda assim, não existe qualquer garantia de que esta situação será mantida por muito tempo.

A Microsoft acabou por confirmar também que até nos sistemas de virtualização o suporte para o Windows 11 não será garantido. Fica assim claro que a gigante do software não terá planos para que o seu sistema corra em hardware da Apple, seja em que condições for, acabando por deixar os utilizadores sem o acesso esperado.