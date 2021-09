Revendedores ganham mais dinheiro com a Xbox Series X do que com a PS5

O mercado conta com duas consolas de peso, a Xbox Series X da Microsoft e a PlayStation 5 da Sony. Ambos os equipamentos dividem as opiniões dos jogadores, sendo que cada um tem os seus argumentos para defender a sua marca.

No entanto há agora a indicação que vários revendedores ganham atualmente mais dinheiro com a venda da Xbox Series X do que com a PlayStation 5.

Xbox Series X dá mais dinheiro aos revendedores do que PS5

De acordo com o portal de vendas em segunda mão StockX, os revendedores, também designados de scalpers, da PlayStation 5 da Sony estão a ganhar menos dinheiro com a venda da consola do que quem revende a Xbox Series X da Microsoft. Segundo os dados, o lucro da revenda apresenta agora uma redução de 30% desde o lançamento da PS5. Ou seja, passou de um preço de revenda a rondar os 1.000 dólares (~850 euros) para menos de 700 dólares nos dias de hoje (~592 euros).

Por sua vez, acontece o contrário no caso da Xbox Series X. A consola da Microsoft está com um preço de revenda de cerca de 725 dólares (~614 euros), um contraste com o valor de 600 dólares de julho (~508 euros). E este é, assim, um preço muito atraente para quem revende o equipamento.

Este panorama pode ser justificado com o facto de o stock de consolas da PS5 estar a recuperar. Neste sentido, há cada vez mais possibilidade de os consumidores conseguirem comprar a consola da Sony pelo preço oficial recomendado pela marca, ou seja, 499 euros ou 399 euros na versão digital.

Como tal, os jogadores optam assim por aguardar até ter o seu equipamento, do que pagar um valor maior para o ter no imediato mas em segunda mão. Desta forma, cabe aos revendedores ajustar o preço destas consolas para valores mais reais.

Já no caso da Xbox Series X, a empresa de Redmond continua a enviar novas unidades, mas com um tempo de espera mais alargado. Assim, os consumidores recorrem ao mercado de segunda mão, onde conseguem a consola por um valor mais elevado do que o recomendado, mas aceitável.