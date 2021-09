COVID-19: Boletim Epidemiológico diário pode acabar nos próximos dias

A DGS já disponibilizou 560 boletins epidemiológicos relativos à COVID-19. A informação contida nos boletins tem ajudado a perceber a gravidade da pandemia e também ajudado a tomar decisões para limitar a doença.

Apesar da pandemia não estar controlada, Graça Freitas diz que país tende a regressar à normalidade e os boletins de situação diários podem acabar.

Primeiro Boletim Epidemiológico foi publicado a 26 de fevereiro de 2020

A diretora-Geral da Saúde diz que Portugal vai tender a regressar à normalidade que existia antes da pandemia por COVID-19. Nesse sentido, na entrevista que deu ao jornal Público, Graça Freitas anunciou que está a ser ponderado o fim da divulgação diária dos números da COVID-19.

De relembrar que o primeiro boletim epidemiológico foi publicado a 26 de fevereiro de 2020 e tinha a seguinte apresentação.

Atualmente o boletim epidemiológico tem outro design e muito mais informação. A DGS continua a disponibilizar a sua ferramenta com informações mais detalhadas da situação epidemiológica nacional - ver aqui.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.866 pessoas e foram contabilizados 1.056.042 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde. A COVID-19 provocou pelo menos 4.627.854 mortes em todo o mundo, entre mais de 224,56 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia.

A COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto, surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.