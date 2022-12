Os separadores no Windows são para muitos algo recente e que a Microsoft testou nos últimos anos. Estes estiveram já para surgir antes, mas essa surpresa ficou guardada para a mais recente atualização do Windows 11.

A verdade é que os separadores já tinham estado antes no Windows. Estes estiveram em testes numa das primeiras versões do sistema da Microsoft, mas acabaram por não ser lançados e assim tornados acessíveis a todos. Saiba o que aconteceu e onde os separadores surgiram primeiro.

Quem teve os separadores primeiro?

Há muito que os separadores eram pedidos no Windows, em especial para o explorador de ficheiros e outras áreas deste sistema. No primeiro caso, este extra permite um controlo maior dos ficheiros e como estes são movidos dentro do sistema da Microsoft.

As primeiras versões foram testadas e avaliadas no Windows 10, ainda no programa Insiders, mas acabaram por não ser lançados. A Microsoft não revelou a razão, mas adiou para a versão 22H2 do Windows 11 para o tornar uma realidade.

O Windows 95 foi o primeiro de todos

O que foi agora revelado é que os separadores no explorador de ficheiros chegaram muito antes destas versões mais recentes e que todos conhecem. Ainda no Windows 95 estes estiveram presentes pela primeira vez no sistema da Microsoft.

O conceito e a forma eram muito similares, mas adaptados à realidade das janelas que este sistema tinha presente. Também neste caso, e muito antes de todos, a Microsoft acabou também por não revelar as razões por que acabou por abandonar os separadores no Windows 95.

Microsoft trouxe ao explorador deste sistema

Agora, e muitos anos depois, a Microsoft tem finalmente os separadores no explorador de ficheiros. Estes chegaram primeiro no Internet Explorer, mas demorou muito tempo até que estes estivessem acessíveis a todos neste novo cenário.

Fica assim claro que a Microsoft já tinha esta ideia há muitos anos e que esteve muito perto de a concretizar. Os separadores são agora uma utilidade do Windows 11, mas já muitos antes, no Windows 95 estiveram perto de se tornar uma realidade.