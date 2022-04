Ainda usa o Internet Explorer? Então não vai poder instalar o Windows 11

Mesmo já tendo lançado o Windows 11 há alguns meses, a Microsoft tem estado a controlar de forma muito firme esta atualização. E quer evitar problemas e situações em que os utilizadores ficam sem acesso pleno às suas máquinas.

Temos visto que estes problemas têm sido resolvidos e que o leque de instalações têm sido abertos. Infelizmente, e como se pode ver, há novos a surgirem. Agora, e para quem usa ainda o Internet Explorer, a atualização do Windows 11 não é aconselhada.

O Internet Explorer parece ser um browser que se recusa a morrer. A Microsoft tem tentado por tudo para que a sua proposta desapareça, indo ao ponto de lançar atualizações que o remove do Windows 10 e nem o incluiu no Windows 11.

Agora é este browser que está a trazer limites para a instalação do Windows 11. Todos os dados gerados pelo Internet Explorer não podem ser acedidos se o utilizador não tiver acordado previamente com a importação para o Edge.

Para evitar estes problemas, a Microsoft resolveu tomar uma medida imediata e bloqueou para já a instalação do Windows 11. Deverá ser um processo temporário, mas que evita assim o propagar desse problema para mais computadores.

Em concreto, os utilizadores que tiverem o Internet Explorer 11 definido como o browser primário não vão ver disponível o alerta para atualização. Ao mesmo tempo, os que tiverem esta proposta da Microsoft definida como padrão vão ter o mesmo cenário.

Esta deverá ser uma situação temporária e que a gigante do software irá resolver nos próximos tempos. Assim que consigam contornar o problema, certamente que a Microsoft irá abrir a instalação do Windows 11 a estes computadores com este cenário.

Mais uma vez fica provado que o controlo que a Microsoft tem nos processos de instalação dos seus sistemas funciona. Desta vez é por culpa do Internet Explorer, um browser que já deveria ter desaparecido e que nem sequer tem lugar no Windows 11.