O Instagram tem hoje uma possibilidade muito interessante de fazer publicações em co-autoria. É uma funcionalidade muito interessante para as chamadas "collabs" (ou melhor, colaborações) entre dois utilizadores ou até entre um criador de conteúdo e uma marca. Esta funcionalidade, no entanto, parece estar a caminho do Twitter.

Existem já testes a decorrer.

Twitter terá colaborações nas suas publicações

O Twitter confirmou que está a explorar um novo recurso que permitirá que duas contas sejam coautoras de um único tweet, segundo avança o TechCrunch. O investigador de apps Alessandro Paluzzi tem vindo a partilhar evidências do desenvolvimento do recurso já desde dezembro, mas recentemente descobriu o que parece ser uma caixa informação oficial do Twitter que revela como tais colaborações de tweets poderão funcionar.

Este parece ser um recurso muito semelhante ao que a Meta tem no seu Instagram já desde 2021. É muito usado para utilizadores fazerem colaborações, marcas juntarem-se a criadores de conteúdo ou simplesmente para dar créditos a uma publicação.

De acordo com as imagens partilhadas por Paluzzi, o utilizador só poderá convidar contas públicas que o seguem para coautor de um tweet e esse convite terá que ser aceite.

Uma vez publicados, os tweets colaborativos são partilhados com os seguidores de ambas as contas, e ambos os avatares serão mostrados no canto superior esquerdo da publicação.

Perante isto existem questões que se levantam, como a limitação de solicitações a contas muito populares, algo que certamente estará a ser pensado antes de algo ficar disponível para o público. Esse momento, também ainda é uma incógnita.