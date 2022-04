Desde que Carl Pei criou a Nothing que se tem esperado muito desta nova empresa. Ao apostar num design inovador, cria dispositivos que rompem com o que é normal e que o mercado está habituado a ter como alternativas.

Sabe-se que em breve deverá surgir um novo smartphone vindo diretamente da Nothing, mas ainda não existem muitas informações. Ontem, dia 1 de abril, a empresa resolveu revelar mais e apresentou o Another (1). Tudo não passou de uma brincadeira, mas elevou ainda mais as expetativas.

Espera-se muito do que a Nothing vai apresentar no seu novo smartphone. Olhando para o que revelou com os seus buds, os Nothing ear (1), este deverá ser completamente diferente do normal, elevando-se pelas caraterísticas técnicas e também pelo seu design.

Para criar ainda mais burburinho com esta sua próxima proposta, a Nothing começou a falar do seu Another (1) na véspera do dia das mentiras. Publicou no Twitter uma imagem deste suposto novo smartphone, com a legenda "(1) more thing".

Ficava também prometido para o dia 1 de abril a apresentação de um novo dispositivo, sem ficar claro que seria o novo smartphone. E com a promessa feita, chegou a data e o momento de ser conhecido o Another (1).

No momento em que foi revelado ficou de imediato claro o que seria. A Nothing fala de um smartphone igual a todos os outros. Será um equipamento com linhas mais que conhecidas e mais que usadas por muitas outras marcas e fabricantes. Ao aceder ao site apresentado, tudo ficava depois claro no momento da compra.

Say hello to just Another (1).



You’ve seen a phone just like this before.



Experience edge-to-edge monotony. It’s inspiringly uninspired. Utterly unoriginal. And exactly the same as everything else.



Coming to bore you soon.https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/2FHHI5ELr1 — Another (@nothing) April 1, 2022

É nesse momento que a empresa de Carl Pei revela a sua filosofia e a forma como se recusa a seguir tendências e modas. Promete algo completamente diferente e inovador. O phone (1) chegará no verão de 2022, procurando fazer jus ao nome da marca e à sua essência.

Curiosamente, esta é uma jogada interessante da Nothing, mas que traz um peso maior para a empresa. Com todos estes movimentos tem agora a obrigação de se destacar e de criar um smartphone único e muito disruptivo, em todos os sentidos.