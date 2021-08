Afinal quanto vai custar o Windows 365? A Microsoft já revelou tudo

Foi no mês passado que a Microsoft de mais um passo rumo a uma mudança radical do Windows. Para além do Windows 11, a gigante das pesquisas revelou finalmente algo que há muito se vinha a falar e aparentemente a preparar.

Falamos do Windows 365, uma versão que está na Cloud e que pode ser usada em qualquer dispositivo, sempre de forma remota. Agora, e para dar início a este serviço, a Microsoft revelou finalmente quanto vai custar cada um destes PCs virtuais a correr o Windows 365.

A mudança que a Microsoft quer trazer ao Windows vai renovar completamente este sistema e a forma como este é oferecido aos utilizadores. Deixa de haver a necessidade de uma máquina física para receber o sistema, passando este a existir na Cloud na forma do Windows 365.

Com 2 níveis de serviço (Business e Enterprise), a Microsoft quer abrir esta oferta a empresas, independentemente do seu tamanho e das suas necessidades. Vai dar acesso inicialmente ao Windows 10, mas mais tarde vai existir a atualização direta para o novo Windows 11.

Processador RAM Armazenamento Subscrição mensal Subscrição mensal com o Benefício Híbrido do Windows 1 vCPU 2 GB RAM 64 GB Armazenamento 21,90 € utilizador/mês 18,20 € utilizador/mês 2 vCPU 4 GB RAM 64 GB Armazenamento 29,10 € utilizador/mês 25,50 € utilizador/mês 2 vCPU 4 GB RAM 128 GB Armazenamento 31,90 € utilizador/mês 28,20 € utilizador/mês 2 vCPU 4 GB RAM 256 GB Armazenamento 40,10 € utilizador/mês 36,40 € utilizador/mês 2 vCPU 8 GB RAM 128 GB Armazenamento 41,00 € utilizador/mês 37,30 € utilizador/mês 2 vCPU 8 GB RAM 256 GB Armazenamento 49,20 € utilizador/mês 45,50 € utilizador/mês 4 vCPU 16 GB RAM 128 GB Armazenamento 63,80 € utilizador/mês 60,10 € utilizador/mês 4 vCPU 16 GB RAM 256 GB Armazenamento 72,00 € utilizador/mês 68,30 € utilizador/mês 4 vCPU 16 GB RAM 512 GB Armazenamento 95,60 € utilizador/mês 92,00 € utilizador/mês 8 vCPU 32 GB RAM 128 GB Armazenamento 115,70 € utilizador/mês 112,00 € utilizador/mês 8 vCPU 32 GB RAM 256 GB Armazenamento 123,90 € utilizador/mês 120,20 € utilizador/mês 8 vCPU 32 GB RAM 512 GB Armazenamento 147,50 € utilizador/mês 143,90 € utilizador/mês

Com um preço base de 28,20 € por utilizador e por mês, o Windows 365 dá acesso a um PC com 2 vCPU, 4 GB RAM e 128 GB armazenamento. Este pode crescer até 8 vCPU, 32 GB RAM e 512 GB armazenamento, com um custo mensal e por utilizador de 147,50 €.

Com o Windows 365 Business a Microsoft permite que exista uma poupança até 16% com o Benefício Híbrido do Windows. Este dá aos clientes que têm o Windows 10 Pro são elegíveis para obter preços com desconto no Windows 365 Business.

Esta proposta pode ser já subscrita por qualquer empresa, acedendo ao site windows365.com. Dai em diante, estas versões do Windows 365 ficam acessíveis aos utilizadores, podendo ser acedidas em qualquer portátil, num tablet e até num simples smartphone. Na sua base estará o sistema da Microsoft e o próprio Office, que todos se habituaram a usar.