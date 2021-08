Condutor bêbado dorme ao volante de um Tesla a 100 km/h com o piloto automático ligado

Esta situação não é novidade e seguramente que iremos ver muito mais vezes. Se o princípio "se conduzir não beba e se beber não conduza" ainda é válido, nos carros elétricos da Tesla poderá não ser bem assim. Ou melhor, o princípio é esse, mas o carro continuará a conduzir mesmo que o condutor esteja bêbado e a dormir. Tudo isto é realidade e o Model S circulava de forma imaculada a 100 km/h até parar em segurança.

A situação é um crime grave que coloca em risco o condutor e quem circula perto dele. Contudo, o que teria acontecido se o elétrico não tivesse esta tecnologia?

Condutor bêbado e um carro sóbrio

Um condutor da Tesla na Noruega decidiu sentar-se ao volante do seu Model S num estado de embriaguez tal que adormeceu. No entanto, no decorrer da condução ativou piloto automático. O sistema da Tesla, como se pode ver, tem o controlo total do veículo eventualmente irá entregar no local programado o dito condutor.

Esta cena foi filmada no distrito oriental da Noruega na sexta-feira, 30 de julho. Os condutores que passavam pelo Model S na estrada perceberam que o motorista estava aparentemente inconsciente ao volante do veículo elétrico. Seguiram o carro e filmaram a condução mais de um minuto sem qualquer reação do condutor.

Eventualmente, o Tesla Model S parou sozinho e os outros condutores tentaram acordar o prevaricador que ainda estava aparentemente inconsciente:

De acordo com as informações, o carro conduziu durante 16 quilómetros por conta própria – algo que rompe a cláusula de contrato da Tesla que afirma que o condutor deve “manter o controlo do seu veículo mesmo quando o piloto automático está ativado”.

A licença de condução do cidadão norueguês, que não teve a identidade divulgada, foi suspensa e o condutor terá de se explicar perante à Justiça.

Em declaração pública, a polícia disse que o condutor negou que estivesse a conduzir:

Às 05:40; um Tesla para no túnel. Afinal, trata-se de um homem de 24 anos que adormeceu ao volante. Também está bêbado, mas teimosamente nega a condução. Embora haja um vídeo dele do carro... Foram recolhidas as amostras necessárias.

Piloto automático da Tesla não é um sistema autónomo

No passado, condutores bêbados que usaram o Piloto Automático do Tesla usaram o sistema de assistência ao condutor como desculpa para evitar acusações de “conduzir sob influência”, alegando que o sistema estava a conduzir e não eles.

No entanto, o Piloto Automático da Tesla não é um sistema autónomo, mas sim um sistema de assistência à condução, e o condutor é sempre responsável pelo veículo e precisa estar alerta e pronto para assumir o controlo a qualquer altura.

Além disso, como é um dispositivo que pode falhar, e para as pessoas não adormecerem, o sistema envia regularmente alertas para a pessoa agarrar o volante. Caso o condutor não coloque as duas mãos no volante o piloto automático irá desacelerar o carro e fazê-lo parar na berma à direita.

Contudo, como quem estava a filmar estava a impedir constantemente o carro de mudar de faixa de rodagem o veículo desacelerou e parou mesmo do lado esquerdo.