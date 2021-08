Jogos grátis no PS Now para agosto

Agosto já chegou! O mês que tresanda a férias por todo o lado. Seja no calor das praias, no fresco da serra, ou no conforto do lar, este mês é escolhido por muitos para as merecidas férias.

E com o aumento do tempo livre, nada melhor que uns joguitos novos, certo? Pois bem, já são conhecidos os novos jogos que se juntam este mês ao catálogo do Playstation Now.

Apesar do tempo ainda não estar ajudar muito, o verão já chegou e o mês de agosto também, o que quer dizer para muitos de nós... tempo de férias.

No entanto, a Sony Playstation não entra de férias pelo que já divulgou os jogos que estarão disponíveis no catálogo da Playstation Now neste mês, totalmente gratuitos para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Venham ver quais são os jogos do mês...

NieR: Automata

Uma grande notícia para os fãs deste jogo da Square Enix que nos coloca no papel de salvadores da Humanidade num futuro sombrio.

A história de NieR: Automata decorre num futuro sombrio para a humanidade, que se viu praticamente extinta do planeta terra. A causa desta extinção foi um ataque alienígena, por parte de uns seres robóticos, dotados de inteligência artificial e com a capacidade de evoluírem de forma autónoma.

Cabe-nos a nós, sobreviventes da invasão alienigena e refugiados na Lua de lutar pela reconquista do que é nosso: a Terra.

NieR: Automata já chegou ao Playstation Now e fica até ao próximo dia 1 de novembro.

Ghostrunner

Ghostrunner, também já está disponível no Playstation Now e neste jogo da One More Level os jogadores terão a oportunidade de vestir a pele de um guerreiro especialista no uso de espadas e lutar por restaurar uma sociedade que se encontra moribunda.

Ghostrunner é um jogo em primeira pessoa, com ação frenética, que decorre numa mega-cidade cyberpunk sombria. O jogador terá de subir até a Torre Dharma, o último abrigo da humanidade, após uma catástrofe que acabou com o mundo.

Sempre em desvantagem e abrindo caminho à força da espada, o jogador vai ter de trilhar o seu caminho da base até o topo, confrontar o tirano Mestre das Chaves, e vingar-se.

Undertale

Também de chegada ao Playstation Now está Undertale, um RPG repleto de estranhas e divertidas personagens onde a vontade do jogador, por mais louca que seja, é o único caminho.

Com efeito, em Undertale a violência não é a resposta para tudo e o jogador pode matar os seus inimigos, mas, também pode não o fazer.

O jogo, originalmente lançado para PC, chega agora ao Playstation Now.